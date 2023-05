Charles III : une commerçante de Dordogne propose de déguster la "quiche du couronnement"

Épinards, fèves et estragon. Pour leur banquet de couronnement , qui a lieu ce 6 mai, le roi Charles III et la reine consort Camilla ont choisi de servir à leurs invités une quiche végétarienne . À Issigeac en Dordogne, la commerçante Yolaine Ranger a donc eu envie de la cuisiner pour ses clients.

"Je regardais les informations et je me suis aperçue qu'il y avait un plat destiné à chaque couronnement", a-t-elle raconté ce samedi sur France Bleu Périgord. "Quand ils ont parlé de tarte salée, j'ai été curieuse et je suis allée chercher une recette sur internet. Comme en plus je fais beaucoup de gâteaux, de scones, de carott cake ... Je me suis dit pourquoi pas !"

Yolaine Ranger y a tout de même rajouté "sa french touch" : de la pâte feuilletée, à la place de la pâte brisée recommandée par le palais de Buckingham. "Et ça n'enlève rien au goût, elle est très bonne !", assure la commerçante périgourdine, qui proposera sa tarte salée également ce dimanche à l'occasion d'un brunch.

