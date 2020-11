Charleville-Mézières : faute de clients, un restaurateur remplit sa terrasse avec des nounours

Confinement oblige, les restaurateurs ne peuvent plus accueillir de clients sur place, seule la vente à emporter et les livraisons sont autorisées. À Charleville-Mézières, un restaurateur a installé, ce vendredi, des ours en peluche sur sa terrasse, initiative saluée sur place et sur les réseaux.