Charleville-Mézières : une tête de chevreuil retrouvée au centre de tri

Les découvertes d'animaux jetés dans les poubelles ne sont pas si rares que cela. En janvier 2021, le centre de tri de Charleville-Mézières a retrouvé plus d'une dizaine de cadavres d'animaux parmi les déchets qui passent sur sa chaîne.

Ce mardi 9 février 2021, c'est carrément une tête de chevreuil qui a été récupérée par les agents. Une erreur manifeste de tri. Le morceau de cadavre a été jetée parmi les déchets recyclables. Le syndicat mixte de traitement des déchets ardennais Valodea ne veut plus voir ces épisodes se reproduire.

C'est de l'irrespect pour le travail des gens. Est-ce que les gens qui font ça apprécieraient que je renverse une poubelle d'ordures sur leur bureau ? - Jérôme Castello, directeur de Valodea, syndicat mixte de gestion des déchets ardennais.

"Ces incidents engendrent des arrêts de chaîne, on enlève la bête, le trtavail s'interrompt et on doit rattraper le temps perdu", s'agace le directeur du syndicat mixte de gestion des déchets ardennais Valodea, Jérôme Castello. "Parfois on a même de plus gros objets du type barre à mine qui casse les machines et ça coûte encore plus cher à réparer et à rattraper le temps perdu".