Charolles : le chien Hooper sauve la vie d'une petite chienne en lui donnant son sang

Charolles, France

Comme chez les humains, les transfusions sanguines sont monnaie courante dans les cabinets vétérinaires. En Bourgogne elles se pratiquent particulièrement sur les veaux, les chevaux et bien sûr sur les chiens. Nous en avons une nouvelle fois l'exemple avec cette chienne sauvée par le don d'un autre animal.

Hooper, ce héro. © Radio France - Charol'Vet

La petite chienne a été conduite à la clinique vétérinaire Charol'Vet en état d'urgence absolue, elle souffrait de troubles de la coagulation et d’hémorragies à l'abdomen, il lui fallait une transfusion ou c'était la mort. L'un des vétérinaire est donc allé chercher son chien Hooper, un animal de 20 kilos pour lui prélever une poche de 300 millilitres, la dose maximale possible sur un animal de ce poids. A titre de comparaison, on prélève en moyenne 480 millilitres de sang par don chez un être humain.

Les transfusions sont possibles entre des chiens de différentes races, pour peu qu'ils pèsent plus de 15 kilos.