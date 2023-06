Chasse au wallaby dans les rues de Saran, Nikita finalement récupérée par les pompiers

Les pompiers et les policiers municipaux de Saran ont été appelés pour une intervention pour le moins inhabituelle dans le centre-ville de la ville du Loiret. Une femelle wallaby s'était échappée ce mercredi matin de la maison de sa propriétaire. Repéré dans un parc d'une entreprise, l'animal a été capturé et rendu à sa propriétaire.

ⓘ Publicité

Nikita, la femelle wallaby, a été repérée par un automobiliste vers 8h30, appelant dans l'instant la police municipale.

"On nous a signalé un kangourou sur la voie publique"

La femelle wallaby vit dans la propriété d'une habitante du bourg de Saran qui les autorisations requises pour détenir ce genre d'animal (elle en possède d'ailleurs trois). Un de ses amis, lui rendant visite ce mercredi matin, a oublié tout simplement de refermer le portail. S'en est suivie une chasse au wallaby dans les rues de Saran par la police municipale accompagnée de la propriétaire.

Nikita s'est finalement réfugiée dans le parc d'un hectare du centre d'affaires de la BNP Paribas de Saran. "Comme ça met un peu de coups de pattes arrière et que ça griffe, on a pas réussi à le saisir, explique Jean-Philippe Halliez, le brigadier chef principal de la police municipale de Saran. On a donc fait appel à une équipe spécialisée des pompiers qui l'ont saisi au lasso et au filet". C'est l'unité risques animaliers qui a été dépêchée sur place pour capturer l'animal. Nikita a été rendue à sa propriétaire sans être blessée.