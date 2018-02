Chasseneuil-du-Poitou, France

La scène se passe ce lundi vers 18h30, sur la commune de Chasseneuil-du-Poitou, dans le nord de la Vienne. Les gendarmes sont étonnés de la conduite d'un véhicule banalisé juste devant eux. Le conducteur reste à l'arrêt alors que le feu est vert. Dans un virage, il se déporte sans mettre son clignotant. Il coupe la voie inverse, traverse un trottoir et s'immobilise sur un terrain vague.

Un vrai fan de Desperate Housewives.

Les gendarmes constatent rapidement que le jeune homme n'est pas concentré sur la route. Sur le siège passager, un ordinateur portable. Sur l'écran, la série Desperate Housewives. Ce n'est qu'à l'arrivée des gendarmes à sa fenêtre que le conducteur lèvera les yeux de son écran.

Le plus amusant : le jeune homme est lycéen et élève dans une classe de conduite, dans le but de devenir routier.

L'ordinateur a été saisi immédiatement. Le jeune lycéen a été convoqué par la justice de Poitiers pour être entendu.