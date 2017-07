Château-Gontier : des tentures de laine exposées dans les arbres

Le phénomène du "yarn bombing" vient des Etats-Unis et arrive directement en France. Dans le Sud-Mayenne, une quarantaine de couturières ont travaillé la laine pour exposer des tentures dans les parcs castrogontériens.

"Yarn" pour laine, et "bombing" pour explosion de couleurs. Voilà comment on pourrait traduire cette mode née outre-Atlantique il y a dix ans. "Mettre de la laine sur le mobilier urbain est devenu tendance. Et surtout ça ne dégrade pas le paysage comme les graffitis", confie Claire Ballu, passionnée de tricot qui a eu l'idée. Après six mois de coups d'aiguilles, "entre 200 et 300h" pour une oeuvre, la dizaine de tentures s'expose à Château-Gontier dans le jardin des senteurs et dans le parc de bout du monde. Tout ça, c'est le fruit d'un travail collectif, sous la houlette de Marie-Dominique Gougeon, qui tient une boutique de laine et une mercerie dans la ville. "Le tricot, ça apaise. Et surtout ce n'est pas ringard ! Les jeunes femmes s'y mettent, on voit même des café tricot à Paris aujourd'hui". Les tentures multicolores seront exposées jusqu'à la fin de l'été. Avant d'autres projets qui arriveront progressivement, de fil en aiguille, comme elles disent.

Une dizaine de tentures sont exposées dans les deux parcs et jardins © Radio France - Fabien Burgaud

Là, des points plus espacés et plus de lumière à travers la laine © Radio France - Fabien Burgaud

Plusieurs teintes de vert dans la verdure © Radio France - Fabien Burgaud