Château-Gontier : le patron de VandB se lance dans un tour de France des magasins à l'occasion du Vendée Globe

En parallèle du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans escale, Jean-Pierre Derouet, cofondateur du groupe VandB à Château-Gontier sur Mayenne, se lance le défi de visiter tous les magasins de son réseau. Un périple de quatre mois à travers la France pour aller à la rencontre des franchisés. Un parcours de plus de 14 000 kilomètres à travers 233 villes et 74 départements.

Jean-Pierre Derouet, 58 ans, est parti ce jeudi 1er octobre de Château-Gontier sur Mayenne au volant d'un SUV roulant au GPL et décoré aux couleurs du projet VandB-Mayenne : "ce tour de France des magasins de l'enseigne a été pensé depuis plusieurs mois pour faire un parallèle avec le Vendée Globe et donner encore plus de résonance et de visibilité à ce grand défi que s'impose Maxime. Et puis, en cette période Covid, il est important pour moi d'aller sonder le moral de nos équipes."

Le retour au siège du groupe est prévu début février après la visite du dernier magasin du parcours, à Poitiers le 2 février 2021.

Le groupe VandB est depuis 2014 le sponsor de Maxime Sorel. Le skipper malouin va participer à partir du 8 novembre à son premier Vendée Globe à bord de son Imoca VandB-Mayenne.