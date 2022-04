Château-Gontier-sur-Mayenne : "Trop long, pas assez de place sur les documents", les habitants partagés

Depuis trois ans, les habitants de Château-Gontier habitent désormais à Château-Gontier-sur-Mayenne. Un changement de nom après la fusion de la commune avec Azé et Saint-Fort (Mayenne). Mais ce nouveau nom ne prend pas auprès des habitants, et laisse place à quelques couacs administratifs.

Depuis janvier 2019, Château-Gontier est devenu Château-Gontier-sur-Mayenne en fusionnant avec les communes d'Azé et Saint-Fort. Une façon de peser plus lourd en Mayenne, puisque la commune devient par la même occasion la deuxième du département. Mais plus de trois ans après, le nouveau nom de la commune ne prend toujours pas pour les habitants.

C'est trop long comme nom !

"Je dis Château-Gontier parce que sinon c'est trop long", soupire la responsable du tabac. Une réponse qui fait l'unanimité dans les rues de la commune mayennaise. Stéphanie, responsable d'une boutique de fleurs, va même encore plus loin : "C'est tellement long que ça ne rentre pas dans les cases lorsqu'on doit remplir des documents. Pareil sur les pages jaunes, il y avait encore 'Château-Gontier' il y a peu de temps". Des problèmes administratifs qui rappellent, à certains habitants, une scène du film Le père Noël est une ordure.

Derrière le comptoir de sa boulangerie, quand on demande à Pamela si le changement de nom de sa commune a eu des répercussions sur son quotidien, la réponse ne se fait pas attendre : "Ça nous a joué des tours concernant les aides mises en place pour les apprentis à la suite de la crise sanitaire. Nous avons deux dossiers qui ont été bloqués parce que sur la feuille il y avait écrit Château-Gontier et non pas Château-Gontier-sur-Mayenne."

"On nous dit souvent que c'est trop long à écrire sur les cartes postales", plaisante le maire de la commune. "Parfois, dans certains fichiers de l'administration, il n'y a pas assez de cases pour remplir intégralement Château-Gontier-sur-Mayenne. On a pu aussi avoir quelques erreurs de distribution de courrier au départ, puisqu'effectivement, on peut avoir encore quelques similitudes de noms pour des rues. Donc oui, _il y a quelques petits couacs qui se sont opérés_, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont adhéré et oui Château-Gontier-sur-Mayenne est une marque forte", ajoute Philippe Henry.