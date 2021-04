Les villes de Château-Gontier-sur-Mayenne et Laval font partie des finalistes de la région Pays de la Loire du concours du plus beau marché de France, organisé par TF1. Un appel aux votes est lancé jusqu'au 21 avril.

Château-Gontier-sur-Mayenne et Laval dans la course au titre du plus beau marché de France

On y croit dur comme fer. Rien n'est impossible en Mayenne, rien. Alors pourquoi pas le titre de plus beau marché de France pour Château-Gontier-sur-Mayenne ou pour Laval ? Le concours est organisé par TF1 et par Ouest-France. Les marchés des deux plus grandes villes du département ont été sélectionnés pour la finale régionale. Les votes sont ouverts jusqu'au 21 avril.

Les lauréats de chaque région seront connus dans le journal de 13 heures de TF1 le 23 avril. Un nouveau vote sera ensuite nécessaire pour désigner le vainqueur national qui sera connu dans le courant du mois de juin.