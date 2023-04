Châteaubourg : huit amis vont parcourir 325 km à pied pour une association d'aide aux enfants hospitalisés

L'idée, assez folle, vient de Damien. Tous les matins, il court dans Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). Mais un jour, ce passionné de course à pied se pose une question, en passant devant un panneau : "j'ai vu le panneau Rue de Paris, et je me suis demandé si elle menait vraiment à Paris. J'ai proposé à mes amis de m'accompagner pour vérifier ça. Et ils ont accepté. Souvent, ils disent que je suis fou, mais eux aussi, puisqu'ils me suivent", sourit Damien.

L'équipe de joggeurs, surnommée " Spartiates Runner " n'en est pas à son coup d'essai. Ils ont déjà relié Châteaubourg au Mont-Saint-Michel , à pied. Cette fois, ils visent plus loin, plus haut : la Tour Eiffel. Les huit amis vont s'élancer ce jeudi 6 avril, pour un parcours de 325 km, en cinq jours. Le top départ sera donné rue de Paris, à 9 h 30. Les "Spartiates Runner" seront accompagnés de collégiens de la commune, pour les deux premiers kilomètres. Ils prévoient d'arriver à Paris lundi 10 avril, dans l'après-midi. Leur ligne d'arrivée est le deuxième étage de la Tour Eiffel.

Un défi sportif et solidaire

Hormis ce nouveau défi sportif qu'ils souhaitent relever entre amis, les "Spartiates Runner" veulent surtout relever un défi solidaire. Ils font cette course pour l'association "Haroz ", qui signifie "héros" en breton. Elle intervient auprès des enfants hospitalisés, pour leur offrir des moments de bonheur (activités, jeux, super-héros, etc.). Les sportifs auront tous le logo de l'association sur leurs vêtements, ainsi que des drapeaux et des flyers à distribuer.

"Le principe de ce défi, c'est de parler de cette association, et de leur apporter des dons. Ils en feront ce qu'ils voudront pour les enfants. C'est ce qui va nous aider à tenir, dans les moments difficiles, on se souviendra de pourquoi on fait ça, on pensera à l'association pour avancer", explique Yohan, l'un des participants au défi*.* Une cagnotte en ligne a été lancée, elle a déjà récolté 6.500 euros. Les "Spartiates Runner" ont également créé un compte Instagram , et un compte Facebook, pour partager leurs aventures. Pour ce défi vers Paris, il sera même possible de les suivre en temps réel .

Entre 60 et 70 km par jour

Pour relier Châteaubourg à Paris, les huit sportifs vont courir entre 60 et 70 kilomètres par jour. L'équivalent d'un marathon, et d'un semi-marathon, dans la même journée ! "Courir 65 kilomètres, cela ne fait peur à aucun d'entre nous. Par contre, nous n'avons jamais fait ça sur la durée. 65 kilomètres pendant cinq jours, on sait déjà que ça va être dur, mais on ne sait pas du tout comment nos corps vont réagir", explique Damien.

Voici le parcours :

1 - Châteaubourg -Mayenne (68km)

2 - Mayenne - St Germain du Corbeis (59km)

3 - Alençon - La Ferté-Vidame (72km)

4 - La Ferté-Vidame - Houdan (62km)

5 - Houdan - Paris, la Tour Eiffel (66km, soit total : 325km)