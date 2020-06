Châteaubourg : une joggeuse attaquée par une buse

Emilie, 38 ans est une joggeuse aguerrie mais jamais elle n'avait connu ça. Comme très souvent, elle part courir dimanche en fin de matinée, écouteurs sur les oreilles, dans le secteur de Châteaubourg où elle habite. "Au bout de 4-5 kilomètres, je sens comme une grosse pierre derrière la tête. Je mets la main dans les cheveux, et là je vois du sang. Mon oreille était en sang et j'étais un peu sonnée. J'aperçois en une fraction de seconde un énorme oiseau. Là, je commence un peu à paniquer particulièrement quand je vois que cette fameuse buse revient à l'attaque sur moi. J'ai commencé à hurler mais il n'y avait personne" raconte Emilie, encore secouée par cette attaque.

Des blessures à l'oreille et à la tête

La jeune femme appelle immédiatement son compagnon pour qu'il vienne la chercher. En attendant, elle est paniquée et ne sait pas quoi faire. "Je ne savais pas si je devais continuer à courir parce que je me suis dit que ça allait être pire" explique la jeune femme qui choisit alors de marcher jusqu'à l'arrivée de la voiture de son compagnon. Une fois à l'abri, elle se rend compte qu'elle a une belle coupure à l'oreille et plusieurs points d'impacts sur la tête. "Je pense que les griffes ont du rentrer dans la peau". Les blessures restent superficielles et n'ont pas nécessité de points de suture.

"La plus grosse peur de ma vie"

Emilie n'avait jamais entendu parler d'attaques de buses sur les joggeurs. "Je n'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait. Je pense que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie" explique t-elle. Quant à retourner courir dans le même secteur ? "Je suis une grande coureuse alors je vais avoir du mal à me retenir mais je vais éviter les chemins et routes de campagne pendant un moment."

Il faut savoir que les buses font leur nids d'avril à août et qu'elles les protègent de tous les dangers potentiels. L'homme peut être vu comme un prédateur et donc elles attaquent.