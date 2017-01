A Châteaugiron, la galette des rois peut cacher un gros chèque !

La boulangerie du Château, installée à Châteaugiron et Châteaubourg, réserve une surprise pour l'Epiphanie : chaque acheteur d'une galette des Rois reçoit un ticket de tombola. Un gagnant choisi par tirage au sort fin janvier recevra un chèque de 5.000 euros. Objectif : gagner en notoriété.

Benjamin Durand, patron de la boulangerie du Château, installé avec son frère Mickaël, n'en est pas à son coup d'essai : l'an dernier, pour l'Epiphanie, il a offert trois diamants, d'une valeur de 500 euros chacun à ses clients - l'heureux vainqueur découvrait une fève avec inscrit "gagnant" en dégustant sa galette des rois. Cette année, explique le jeune homme, "on voulait offrir une voiture, mais c'était un peu compliqué, on fera ça l'année prochaine si l'opération réussit !" Pour cette fois-ci donc pas de bolide, mais un chèque de 5.000 euros à gagner : jusqu'au 29 janvier, chaque acheteur d'une galette reçoit un ticket de tombola. A la fin du mois, un tirage au sort aura lieu, et le vainqueur se verra remettre son chèque dans la boulangerie, "avant d'aller prendre un verre, pour fêter ça !" sourit Benjamin Durand.

La boulangerie utilise sa trésorerie pour verser ces 5.000 euros : "C'est sûr que l'objectif, ce n'est pas de faire du chiffre, mais de gagner en notoriété - on s'est installés il y a un an et demi. On fait un peu "le buzz" comme ça", explique Benjamin Durand. Et visiblement ça marche : "On a des clients qui viennent d'autres départements !" assure le boulanger.

5.000 galettes, mais un seul chèque de 5.000 euros !

Ces boulangers comptent vendre 5.000 galette d'ici fin janvier, mais une seule donnera droit au chèque. Devant la boulangerie de Châteaugiron, les clients se pressent pour obtenir leur gâteau des Rois 100% fait maison - comptez 15 euros pour six personnes - classique frangipane, ou bien plus original, poire chocolat. Et chacun se prend à rêver de ce qu'il ferait avec ces 5.000 euros, avec, pour beaucoup, des envies d'ailleurs : "Je m'offrirais un week-end en thalasso avec un ami" dit cette cliente ; "Nous, on part en voyage !" renchérissent ces deux autres ; "J'emmène ma famille au soleil !" termine cette dernière.