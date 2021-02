La commune Châteauneuf-sur-Cher, fière de retrouver sa crèche disparue depuis 30 ans

Cette crèche avait disparu, il y a trente ans, sans doute revendue par le curé de l'époque sans en référer à la commune, pourtant propriétaire. Un habitant du sud de la France, qui l'avait achetée à un brocanteur, avait tenté de la revendre sur internet l'an dernier. La commune avait saisi la justice et l'acquéreur avait finalement ramené la crèche juste avant noël dernier.

Pour le maire de Châteauneuf-sur-Cher, l'affaire est donc close aujourd'hui : " L'affaire est bouclée pour nous " déclare William Pelletier. " La commune a renoncé aux poursuites puisqu'elle est revenue. On a eu la chance d'avoir un ami, Me Fischer qui est avocat à Paris, mais aussi maire d'une petite commune berrichonne, St-Céols, près de Sancerre. Il s'est proposé pour porter notre dossier, tout cela gracieusement et nous avons pu récupérer notre bien. Sans doute l'acquéreur n'avait-il pas pris toute la mesure de l'affaire et a t-il préféré, après avoir avoir pris conscience de la situation, nous rendre notre crèche en nous la ramenant juste avant Noël. Ce fut une belle surprise pour nous et on souhaite que la population puisse venir témoigner de son attachement à cette crèche. "

La basilique Notre Dame des enfants de Châteauneuf sur Cher vaut également le détour. - Archives du Cher

Si dédommagement il y a pour l'ancien acquéreur, ce ne sera pas du fait de la mairie affirme le maire de Châteauneuf-sur-Cher : " Cette crèche n'aurait jamais dû quitter Châteauneuf. S'il y a une négociation à faire, ça ne sera pas avec la municipalité puisque nous n'allons pas payer pour un bien qui nous appartient. Cette crèche est magnifique. Il y a 14 pièces qui mesurent de 67 cm à 1,10 m. Elle n'a pas souffert. En 1887, elle avait été achetée 950 francs. On n'a pas fait d'estimation, mais il faut savoir que l'ancien acquéreur l'avait mise en vente sur internet au prix de 75.000 euros. Cela me parait dément. Pour nous, elle a surtout une valeur sentimentale."