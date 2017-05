Châteauneuf-sur-Cher : grand rassemblement de géocacheurs pour une chasse au trésor géante

C'est la chasse au trésor du 21e siècle : un immense géocaching était organisé tout le week-end, à Châteauneuf-sur-Cher. Environ 200 participants, venus de toute la France, sont partis à la recherche de "caches". L'occasion de découvrir le patrimoine de la région.

Le géocaching est une chasse au trésor avec un GPS ! Les pratiquants, téléphone à la main, partent à la recherche de "caches", glissées dans les rues d'une ville ou au beau milieu de nul part. L'association des géocacheurs du Berry et le Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie de Saint Amand Montrond (CSLG SAM) ont organisé une grande séance de géocaching, à Châteauneuf-sur-Cher, pendant trois jours.

Les participants allument leur téléphone. © Radio France - Justine DINCHER

212 caches autour de Châteauneuf-sur-Cher

200 adeptes de tous âges et venus de toute la France, ont participé à cette chasse géante. Il y avait 212 caches à trouver dans les environs du village. Pour les participants, le géocaching permet de mêler : plaisir de la balade et du jeu, et découverte de nouveaux territoires. Certains décident de se lancer à pied, d'autres à vélo, seul ou en famille.

REPORTAGE | Des adeptes professionnels et amateurs. Copier

Plusieurs circuits ont été tracés. © Radio France - Justine DINCHER

Un jeu gratuit et pour tous

Cette activité fait des ravages depuis plusieurs années, dans le monde entier. Le géocaching a été lancé au début des années 2000. On compte aujourd'hui des millions de caches sur la planète. Sa pratique est libre et gratuite. Il suffit d'avoir un GPS ou un smartphone. Les caches déposées pour cet événement, resteront en place toute l'année.

INTERVIEW | Alain, organisateur de cet événement, est l'un des géocacheurs français les plus connus. Copier