Châteauneuf sur Cher : Un miracle pour noël ?

Châteauneuf-sur-Cher, France

Cette crèche date de 1887. Quatorze personnages en plâtre, peints avec finesse. Certains mesurent plus d'un mètre. Ils sont nés des ateliers de l'institut catholique de Vaucouleurs, dans la Meuse : " C'est tout à fait typique du 19éme siècle mais c'est fait avec beaucoup de soin, insiste le recteur de la basilique, le Père Hervé Benoit. Les habitants de Châteauneuf m'ont dit leur attachement, les plus anciens s'en rappellent parfaitement."

La crèche dans son ensemble, telle qu'elle apparaît sur le bon coin © Radio France - Michel Benoit

Le prêtre avait réussi à réunir environ 20.000 euros (grâce à un généreux mécène notamment) pour récupérer cette crèche, mais le propriétaire en réclame aujourd'hui 75.000 : " C'est devenu de la folie. Moi, j'avais fait une offre que je crois généreuse et raisonnable mais on n'a pas été entendu " regrette l'homme d'Eglise.

La vierge Marie, de la crèche de la basilique de Châteauneuf sur Cher, mise en vente sur internet © Radio France - Michel Benoit

Il semblerait qu'un ancien recteur de la basilique, à la fin des années 80 ait vendu cette crèche à un antiquaire et cela sans en référer au légitime propriétaire : la commune : " Malheureusement, on ne peut plus porter plainte pour vol déclare William Pelletier, maire de Châteauneuf sur Cher, car il y a prescription. Il nous reste le tribunal administratif pour que l'on récupère notre légitime propriété. On est prêt à dédommager évidemment le collectionneur qui possède la crèche, car il l'a tout de même achetée. " Une procédure qui s'annonce longue, à moins que le vendeur ne revienne à de meilleurs sentiments : " Je crois évidemment au miracle de Noël, confie l'abbé Benoit. Maintenant, c'est une question de foi."