Châteauroux : un restaurateur pense aux célibataires avec un menu "Saint-Valentin en solo"

Pour cette Saint-Valentin 2021, le patron du restaurant La Cheminée à Châteauroux propose un "menu décalé" pour les célibataires et les amoureux esseulés. "On pense aussi beaucoup aux célibataires géographiques, puisque eux ont vont devoir être seuls à cause du couvre-feu et du fait que le 14 février tombe un dimanche cette année", explique Damien Migeon.

Pour 30 euros, entrée-plat-dessert avec au choix : cervelle des Canuts à l'ail des ours ou rillettes de thon, anchoïade ou tapenade, lasagne d'épinards ou andouillette grillée aux haricots blanc, pruneaux ou baba au rhum. Le patron assume le côté bon vivant et olfactivement marqué de sa carte spéciale. "Pour l'haleine c'est pas très glamour mais dans tous les cas on est tout seul ! De toute façon ça ne dérangera personne sous la couette. Une andouillette c'est pas très glamour mais ça fait toujours plaisir. On a proposé des plats assez typiques", sourit Damien Migeon en revendiquant son slogan : "quitte à manger en solo, autant que ce soit goûteux !"

Le menu "célibataires" de La Cheminée

Avec une centaine de menus déjà réservés, cette nouvelle carte éphémère remporte un certain succès. "Nous sommes déjà presque pleins. On s'est dit qu'il fallait emmener un peu de couleur et de bonne humeur pour cette Saint-Valentin qui est marquée sous le signe de la Covid et du couvre-feu !", conclut un restaurateur.