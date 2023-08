Châteauroux : dernière tournée en musique pour ce facteur fan de Johnny Hallyday

Daniel Leblanc, facteur à Châteauroux et fan de Johnny Hallyday, fait sa dernière tournée ce mercredi

Pour son départ à la retraite, Daniel Leblanc, facteur à Châteauroux depuis 23 ans, va avoir le droit à un hommage spécial. Les chansons de son idole, Johnny Hallyday, vont être diffusées dans les rues de la ville pendant sa dernière tournée, ce mercredi 9 août, entre 10 heures et midi. Un beau clin d'œil, organisé par la mairie de Châteauroux et l'association des boutiques de Châteauroux. À 66 ans, le facteur effectuera sa dernière tournée avec un 'look' spécial Johnny, des vêtements au vélo.

Une dernière tournée spéciale

Pour cette dernière tournée, Daniel Leblanc a déjà prévu sa tenue : "t-shirt de Johnny Hallyday, petit gilet en cuir sans manches, avec l'effigie de Johnny Hallyday, toutes mes bagues, mes bracelets, évidemment la croix, la montre de Johnny, et j'ai une écharpe aussi qui m'est chère avec la signature de Johnny Hallyday, et de l'autre côté 'allumer le feu" énumère le postier. Daniel Leblanc portera en plus un bandana qui lui a été offert sur sa tournée par une commerçante, Catherine, qui est allée voir le chanteur à Las Vegas. En plus de la tenue, son vélo de facteur sera décoré avec des photos de Johnny.

Une dernière tournée qui s'annonce forte en émotions pour Daniel Leblanc : "Cette dernière journée m'émeut énormément (...) franchement, je suis privilégié (...) Je vais être très très ému, c'est une dernière qui me va droit au cœur (...) C'est un grand au revoir mais pas un adieu".

Daniel Leblanc portera notamment cette écharpe pour sa dernière tournée © Radio France - Manon Klein

Un facteur apprécié des castelroussins, passionné par son métier

Daniel Leblanc est connu dans l'Indre pour sa passion pour Johnny Hallyday. Il faut dire qu'il en a parlé régulièrement dans les médias. Mais il est aussi connu des castelroussins et des commerçants comme un facteur sympathique, qui a toujours le sourire. "J'ai une certaine complicité avec eux" reconnaît Daniel Leblanc. Le postier de 66 ans adore son métier. Pourtant, au départ, ce n'était pas forcément une vocation. Plus jeune, lorsqu'il travaillait au laboratoire Lescaroux en centre-ville de Châteauroux, il se rappelle même s'être dit en voyant passer les facteurs : "jamais je ne ferai ce boulot là, quand il pleut, tout ça, ce n'est pas agréable. Et aujourd'hui c'est moi qui livre le courrier au laboratoire Lescaroux, en passant dans la rue Lescaroux." s'amuse le quasi-retraité.

Daniel Leblanc a commencé le métier de facteur à Paris le 3 janvier 1985, dans le VIIe arrondissement. **"J'allais chercher le courrier à Matignon, au premier étage de la Tour Eiffel, au RPR, au PS. Ca c'était un quartier qui m'a marqué énormément" raconte-t-il.

Daniel Leblanc va profiter de sa retraite pour mener différents projets © Radio France - Manon Klein

Après des années de service, Daniel Leblanc va raccrocher son vélo de facteur. Mais il a déjà plein de projets pour sa retraite : profiter de sa famille, faire du sport, voyager, et surtout se rendre à Saint-Barthélémy pour se recueillir sur la tombe de Johnny. Il envisage également de créer une association, pour continuer à entretenir la mémoire de son idole. Enfin, Daniel Leblanc se voit bien aussi tenter le monde du cinéma, en jouant - pourquoi pas - des rôles de figurants dans des films. "Pour moi, une légende ne meurt jamais, on a tous en nous quelque chose de Johnny, et ça ne finira jamais" conclut le facteur castelroussin, en guise de mot de la fin.

pour moi la vie va commencer