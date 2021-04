Châteauroux s'affiche en grand dans le parc Balsan

C'est le parc Balsan qui a été choisi pour le nouvel étendard de la ville de la Châteauroux, qui s'affiche désormais en grand. Des lettres géantes pour promouvoir la cité castelroussine et dire sa fierté d'habiter et vivre à Châteauroux.

Elles ne vont pas passer inaperçues ces lettres géantes installées dans le parc Balsan à Châteauroux. Onze lettres pour former le nom de la ville et afficher la fierté d'être casterloussin. Un nouvel outil de communication et un nouvel étandard pour la ville.

Ces lettres sur lesquelles on pourra s'asseoir, en flânant dans le magnifique parc Balsan, ont été réalisées par Maxime Beau, designer indépendant à Châteauroux. Passé par l'école des Beaux-arts de la ville, diplômé de l'école européenne supérieure d'arts de Bretagne, en Art plastique option design, l'artiste a tout de suite été séduit par l'idée d'afficher Châteauroux en lettres capitales : "Un projet d’envergure qui m’a tout de suite plu car Châteauroux connait un regain de dynamisme urbain, grâce à la réfection de nombreux lieux ».

Sous le soleil, c'est encore mieux ! Photo prise en fin d'après-midi ce mardi © Radio France - Régis Hervé

Fier d'être Castelroussin et indrien, pusique le matériau naturel utilisé pour cette réalisation est un composite biosourcé, écoresponsable, fabriqué à partir de roseaux, en provenance directe de La Brenne, grâce au travail de l'entreprise RosoBren.