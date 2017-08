Châteauroux se rêve en "Ville fleurie"

Absente du concours "Villes et villages fleuris" depuis 2008, la commune de Châteauroux est candidate cette année pour reconquérir le label. Mercredi, elle a reçu la visite du jury. Opération séduction ! C'est plutôt bien parti...

Vous les avez forcément croisés, les panneaux "villes et villages fleuris". En France, plus de 4.700 communes détiennent ce label convoité, qui récompense les efforts des mairies en matière d'espaces verts. Mais depuis 2008, à l'entrée de Châteauroux, vous ne trouvez plus l'écriteau. La ville, engagée dans l'Agenda 21, un ensemble de mesures en faveur de la gestion durable, s'était retirée du concours, estimant que les belles jardinières n'étaient pas tellement compatibles avec sa volonté de faire des économies d'eau.

Cette année, la revoilà en course ! "Les agents du service Espaces verts, sont venus me voir en m'expliquant que, pour eux, concourir est une forme de reconnaissance d'un travail de tous les instants", détaille le maire Gil Averous (LR). "Et pour la ville, c'est un plus", poursuit l'élu. "Un touriste qui arrive dans une 'Ville fleurie' sait que sa visite sera agréable".

Un membre du jury : "ça se présente pas mal !"

Les trois membres du jury départemental ont donc eu le droit, mercredi, à une visite guidée de la ville par Chrystelle Germain, la directrice du service Espace verts, à l'origine de la candidature. L'occasion de mettre en avant les projets passés et futurs de mise en valeur du patrimoine végétal de la ville. Pour ce grand jour, la directrice a travaillé tous les détails - jusque sa tenue, une robe... à fleurs. "J'ai une petite boule au ventre", admet-elle, "mais on a un dossier en béton !"

La beauté des jardinières est forcément un des critères pour obtenir le label, mais pas seulement. "Nous en avons six au total", énumère la présidente du jury, Maryse Friot. "Nous évaluons l'amélioration du cadre de vie, le développement de l'économie locale, l'attractivité touristique, le respect de l'environnement et la préservation du lien social."

Et pour Châteauroux alors ? "C'est plutôt pas mal", s'enthousiasme Jean-Michel Loup, l'un des jurés, "la base du fleurissement est là !" Le jury délibérera vendredi en comité régional mais il faudra attendre l'annonce officielle au mois d'octobre. Pour la ville, c'est donc bien parti. Obtiendra-t-elle un, deux ou trois fleurs ? Le label "Ville fleurie", c'est comme le Michelin. Plus il y en a et meilleur c'est !