IMAGES - Châtelaillon : plus de 600 personnes sautent à l'eau pour le dernier bain de l'année

Ils ont bravé le froid de l'hiver pour se baigner une dernière fois en 2019 : plus de 600 personnes ont participé au bain des Banquisards de Châtelaillon ce dimanche 29 décembre. Une tradition qui attire de plus en plus de monde.