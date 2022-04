Châtelleraudais: un canard géant en briques Lego® exposé au château de Monthoiron

"On commence par une brique au sol, puis une autre. On choisit les couleurs et 85 000 pièces plus tard, ça donne un canard colvert de 2 mètres de long" raconte son constructeur Georg Schmitt. "Il pèse 220 kilos, les chasseurs vont être ravis" plaisante ce passionné de LEGO® depuis ses quatre ans. Georg Schmitt fait partie de l'émission "Lego Masters" sur "M6" et c'est le seul constructeur certifié de la marque LEGO en France (le quatorzième dans le monde).

La tête fière du canard colvert en briques au château de Monthoiron. © Radio France - Sarah D'hers

Faire rêver les enfants

La collection s'agrandit avec d'autres habitants de la forêt cette année au Château de Monthoiron (Vienne). Le parcours s'organise autour d'énigmes et d'autres structures géantes en briques "pour faire rêver les enfants et leur apprendre la vie des coccinelles, des champignons, du vivant qui les entoure" explique le gardien des lieux, Clément.

Le Château de Monthoirou accueille à nouveau les visiteurs, dès 3 ans, à partir du 16 avril prochain.

De la nature en plastique

Même si certaines pièces LEGO® sont déjà fabriquées à base de canne à sucre, la plupart sont encore en plastique. Alors pour compenser, le site touristique s'engage à replanter des arbres sur son domaine.