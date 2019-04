Châtellerault : un projet de Montgolfière pour remplacer Main-Jaune

Châtellerault, France

Une Montgolfière de 20 mètres, sur le rond-point de la Main Jaune à Châtellerault, c'est l'idée de Jean-Daniel et Rémi Ouvrard. Le père et le fils, tous les deux pilotes de Montgolfière dans le Châtelleraudais, ont lancé une pétition en ligne.

"A nous 2, nous avons ainsi fait partager à plus de 15 000 passagers des vols dans ciel Châtelleraudais" explique Jean-Daniel Ouvrard. Et puis le duo rappelle que la ville accueilli des Championnats de France et Coupe d'Europe. Alors pour eux, mettre une Montgolfière au milieu de ce rond-point serait un beau nouvel emblème pour Châtellerault.

Un nouvel emblème pour Châtellerault

Tout est parti d'une idée un peu folle, dite sur le ton de la rigolade, mais aujourd'hui bien sérieuse. Et père et fils comptent bien faire le buzz : "facebook, instagram, twitter, pétition dans les boîtes aux lettres", tout est fait pour récolter le plus de signatures possible. Dimanche soir, 200 personnes avaient déjà signé la pétition.

à lire aussi Que faire en remplacement de la Main jaune à Châtellerault ?