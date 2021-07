Châtillon-en-Diois devient "Plus beau village de France"

Le village de Châtillon-en-Diois obtient le label des "Plus beaux villages de France".

La commission Qualité des Plus Beaux Villages de France s'est réunie le samedi 3 juillet pour se prononcer. Et c'est en faveur de la demande du petit village du Diois qu'elle a tranché, "pour récompenser ses efforts".

"Candidat malheureux il y a quelques années, la cité médiévale a vu ses efforts récompensés lors de sa deuxième tentative pour accéder au classement parmi Les Plus Beaux Villages de France. Les membres de la Commission Qualité ont ainsi salué la réussite des aménagements réalisés dans le bourg ancien, tout en assortissant leur décision d'une invitation à poursuivre des travaux en faveur de la qualité du bâti, de l’espace public et des abords du village", peut-on lire sur le site des Plus Beaux Villages de France.

Châtillon-en-Diois devient ainsi la sixième commune de la Drôme à obtenir cette distinction. Le Poët-Laval, Mirmande, Grignan, La Garde-Adhémar, et Montbrun-les-Bains sont déjà labélisés.

En Ardèche, deux villages sont classés "Plus Beaux Villages de France" : Vogüe et Balazuc.