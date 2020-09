VIDEO - Châtillon-sur-Seine : Le cabaret "L'Ainsi danse" organise son casting pour recruter deux danseuses

Comme dans les émissions de télé, le cabaret associatif "L'Ainsi danse" de Châtillon-sur-Seine en Côte-d'Or organise un casting ce vendredi 25 septembre 2020 à la salle des fêtes de Pothières. Le but est de recruter deux danseuses !

Une troupe d'amis composée de danseurs, de comédiens mais aussi de techniciens -tous amateurs- vous propose depuis septembre 2018 des dîners-spectacle "uniques dans le Châtillonnais" ! Ils sont trente au total, dix sur scène et vingt autour pour accueillir le public, servir à table ou encore assurer l'éclairage et gérer les costumes...

Un rythme d'un dîner-spectacle chaque mois

La troupe de "L'Ainsi Danse" -c'est comme ça qu'elle se nomme- vous reçoit, un samedi par mois, à la salle des fêtes de Pothières, tout près de Châtillon-sur-Seine. Au total, ils ont organisé 18 spectacles et reçu pas moins de 2.800 spectateurs, pas mal pour un cabaret associatif !

La troupe de "L'Ainsi Danse" doit se choisir deux nouvelles danseuses ce vendredi soir à Pothières ! - FaceBook

Mais la covid a joué les trouble-fêtes

Mais la belle dynamique a été brisée par la covid, le dernier spectacle remonte au mois de février, celui prévu au mois de mars dernier avait du être annulé au dernier moment. Mais les amis ont décidé de ne pas laisser tomber, début 2021, ils doivent remonter sur scène pour une série de sept à huit représentations jusqu'à l'automne 2021.

Besoin d'enrôler deux danseuses

Pour repartir du bon pied, Stéphane Aubry 43 ans président de l'association, organise un casting ! En effet "L'Ainsi Danse" a besoin de recruter deux danseuses âgées de 20 à 45 ans. Une petite annonce a été lancée il y a quelques jours sur la page FaceBook de la troupe.

"On a décidé d'organiser un petit casting"

"C'est vrai que cette petite période de pause, de confinement a fait que deux danseuses pour des raisons liées à leurs vies personnelle ou à leur motivation ont décidé d'arrêter l'aventure. C'est pour cela que l'on a donc décidé d'organiser ce petit casting comme à la télé !" rigole Stéphane Aubry.

Stéphane Aubry, président de l'association joue aussi des sketchs durant les spectacles © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce n'est pas The Voice mais... presque !

Bien sûr "cela ne va pas être The Voice, car on a besoin de les regarder danser, ce qui fait qu'on ne va surtout pas se retourner, mais il y aura un peu ça tout de même !" Les auditions sont prévues ce vendredi vers 19 heures 30 à la salle des fêtes de Pothières. Au total si une quinzaine de jeunes femmes de la région se sont renseignées, six au final passeront le fameux casting !

► Ce mercredi 23 septembre 2020 vous entendrez nos reportages consacrés à "L'Ainsi danse" (98.3 ou 103.7). Dans le journal de 7 heures Stéphane Aubry nous parlera du choix des candidates tandis qu'à 8 heures 30, Stéphanie Sallembien, qui joue des sketchs sur scène, reviendra sur le succès fou de ces dîners-spectacles !