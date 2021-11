" Les Cocottes de Stéph " à Châtres sur Cher, dans le Loir et Cher, pas très loin de Vierzon, vous lance un appel. Un éleveur du Loiret doit envoyer 20.000 poules à l'abattoir. Il faut donc les adopter avant le 30 novembre. Plus de temps à perdre.

Châtres sur Cher : et si vous sauviez des poules de l'abattoir ?

Stéphanie Scheit s'est spécialisée dans le sauvetage des poules depuis trois ans, et elle a créé son auto-entreprise en mars dernier. Il vous suffit de la contacter sur Facebook et de réserver une ou plusieurs de ces poules. Elles ont entre 12 et 18 mois. Elles sont vendues 7 euros. Cela peut paraître cher mais Stéphanie ne fonctionne pas en association.

Une poule a besoin d'un enclos avec de l'herbe pour favoriser la ponte - Stéphanie Scheit

Stéphanie Scheit dispose de relais dans l'Indre (à Fontguenand) et dans le Cher ( à Cornusse) où vous pourrez venir récupérer vos poules : " J'ai ouvert en urgence mon activité en auto entreprise car il y avait 6.000 poules à sauver. Sur le plan administratif, c'était plus rapide pour aboutir que de créer une association où il fallait trouver d'autres partenaires. Pour le sauvetage en cours, la date butoir est le 30 novembre. Le souci, c'est qu'on doit faire sortir les poules en un mois à peu près, parfois seulement quelques jours. Je vais chercher les poules chez les éleveurs. Je les ramène chez moi où je les examine. Parfois, certaines sont déplumées ou en mauvais état. J'attends qu'elles se soient retapées pour les confier à l'adoption. Parfois, je les conserve parce qu'elles tardent à se remettre. On s'attache vite. Ce sont des poules rousses qui sont très sociables. Elles mangent dans la main ou nous suivent parfois comme un petit chien."

Les poules rousses sont très sociables © Radio France - Stéphanie Scheit

Evidemment, il faut un minimum d'espace et un abri pour prendre une de ces poules : " Il faut absolument avoir une cabane. Ce que moi, je vais appeler le poulailler. C'est vraiment important d'avoir une porte qui ferme parce qu'il y a le renard, la fouine ou la martre qui rodent. Il faut boucher tous les trous où une fouine pourrait passer. Bien sûr, il faut un enclos extérieur avec de l'herbe si vous voulez qu'elles pondent. J'envoie à tous mes adoptants, un grand mail avec des conseils. Je recommande notamment de leur donner de la tisane de thym _à leur arrivée et des orties. C'est plein de minéraux. Cela va les fortifier. Et ça favorise la ponte. Une poule vit en général sept ou huit ans, mais j'ai un adoptant qui a une poule de douze ans qui pond encore un peu. " _Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter les cocottes de Steph sur facebook où un bulletin de réservation est disponible..