Chef-Boutonne : le chef-cuisinier du collège est au top

Julien Laidet a remporté le 1er prix du concours des chefs de cuisine des collèges du dernier Carrefour des métiers de bouche à Niort. Chaque jour, il essaie de régaler les papilles de 250 élèves du collège François-Truffaut de Chef-Boutonne.

Dans l'assiette ce jour-là, le plat qui a fait gagner à Julien Laidet le 1er prix au concours des chefs de cuisine du Carrefour des métiers de bouche, à Niort en octobre dernier : pavé de truite de Lussais en croustade, purée et carottes.

Mathéo, 12 ans, apprécie la petite touche en plus du chef, une pointe de chantilly. "Ça avait un goût de salé à l'arrière et quand j'ai goûté je me suis dis que ça allait bien avec le plat", raconte le garçon emballé une fois encore par le menu du déjeuner. "J'adore ce que fait Julien, c'est trop bon, c'est un bon cuistot", lance l'ado.

Des produits locaux et de saison

Julien Laidet élabore ses propres menus en respectant un cahier des charges. Une diététicienne vérifie qu'ils sont bien équilibrés. Une fiche technique est réalisée pour chaque plat. Un objectif pour le plateau : "atteindre 40% de produits locaux", chiffre le chef-cuisinier. Il travaille aussi de plus en plus sur la saisonnalité. En entrée par exemple, pas de courgettes rappées mais un duo de potimarron et radis noir.

Ce fils de restaurateurs s'éclate dans la cuisine collective. Car oui, c'est possible de faire du bon assure le cuistot, aidé par du matériel de pointe. "On fait des cuissons de nuit. On sait au degré près à quel moment la molécule d'eau va donner une viande tendre", précise Julien Laidet.

Même si certains élèves voudraient plus de hamburgers, pizzas et de frites, "ils aiment bien goûter à tout", assure le chef-cuisinier. Et la poubelle des déchets "a réduit au moins de moitié cette année", confie Julien Laidet. Sa plus belle récompense.