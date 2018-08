France Bleu Breizh Izel vous propose cet été de sortir des sentiers battus pour des balades sur des chemins méconnus. Pour le premier volet de cette série, on vous emmène dans le Sud Finistère, du côté de Melgven, sur une ancienne voie gallo-romaine.

Bretagne, France

Elle se situe à proximité de la voie express et pourtant on est en pleine nature... France Bleu vous propose de découvrir ce lundi l'ancienne voie romaine de Melgven, près de Concarneau.

En quittant l'aire de covoiturage de Kerampaou, il faut prendre la départementale direction Pont-Aven. Et dès la première maison sur la droite, sortir de la route pour trouver le chemin.

Et on ne se doute pas, au premier coup d’œil, que c'est une ancienne voie gallo-romaine datant du troisième siècle. Son histoire n'est pas bien connue.

"L'été, c'est vraiment le bon moment pour la découvrir"

Christiane Floc'h habite dans le secteur et elle connaît bien ce sentier : "Le chemin est bordé de chêne, de châtaigniers, de noisetiers, explique-t-elle. Il y a aussi des hêtres, c'est le chemin classique breton !"

A l'automne, le sentier est difficilement praticable © Radio France - Léo Rozé

La promeneuse y vient plusieurs fois par an, notamment avec l'association qu'elle préside, Les Milles-pattes Nizon-Pont Aven : "Elle est empruntable surtout en printemps et en été, car à certaines époques, quand il pleut, c'est vraiment boueux ! A certains endroits on ne peut même pas passer".

On s'imagine mieux l'ancienne voie gallo-romaine sur la seconde partie des trois et quelques kilomètres de balade. Il est possible de ne pas faire un simple aller-retour mais de réaliser une boucle en passant par d'autres chemins, à condition d'avoir une bonne carte du coin.

D'autres voies gallo-romaines en Bretagne

Les anciennes voies gallo-romaines comme celle de Melgven ne sont pas très connues en Bretagne, pourtant il y en a beaucoup. Florence Delneufcourt est membre de l'association Histoire et patrimoine du pays de Rosporden, elle a co-écrit le livre "Quelques voies romaines en Sud Cornouaille", et détaille : "Il y en a beaucoup, autant que dans le reste de la Gaulle. C'est méconnu, il n'y a pas d'études récentes, les dernières études datent de la fin du XIXème siècle. Nous avons redémarré ici, autour du Pays de Rosporden. Et Jean-Yves Eveillard vient de sortir un livre très chouette sur les voies romaines en Bretagne."