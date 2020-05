Chenôve : des vétérinaires lancent un appel au don du sang

"Voici Litchi qui a donné son sang le week-end dernier ! Fier de lui, non ?" C'est le petit message qui figure depuis quelques jours sur un post FaceBook de la clinique vétérinaire des Grands Crus de Chenôve !

Des gros chiens mais aussi des chats recherchés

Une clinique qui a besoin de nouveaux donneurs potentiels. Mais attention : ces donneurs doivent avoir un profil bien précis puisqu'on recherche des Chiens de plus de 20 kg (à partir de 1 an), des chats de plus de 4 kg (à partir de 1 an) ou encore des NACS (des lapins, des furets...) de plus de 1 kg. Si vous avez ce genre de bêtes à la maison, que vous êtes favorables à ces dons de sang alors faites vous connaître à l'accueil de la clinique !

L'un des vétérinaires de la clinique des Grands Crus pose avec Litchi sur la page FaceBook de la société - FaceBook

Ce n'est pas une banque de sang !

Il ne s'agit pas d'alimenter une "banque de sang" explique le docteur Robin Perrin, l'un des vétos de la clinique. "Le problème pour les animaux à moins d'être bien équipés on ne peut pas faire de banques de sang. C'est pour ça qu'on établit des fichiers de donneurs que l'on appelle au coup par coup. Si l'on voulait conserver du sang plus longtemps il faudrait séparer les produits sanguins, mettre les globules rouges d'un côté, le plasma de l'autre. C'est pourquoi nous utilisons le sang total que l'on utilise en une seule fois. C'est pourquoi on ne fait pas trop de stock".

Une quinzaine d'animaux espérés

Cet appel aux dons n'est pas une nouveauté pour cette clinique dit encore le docteur Robin Perrin. "Il y a deux ans on avait déjà fait un recensement des donneurs potentiels mais au fur et à mesure il y a des propriétaires qui déménagent, des animaux qu'on est obligés de retirer de la liste des donneurs parce qu'ils ont contractés des maladies ou qu'ils deviennent trop vieux pour donner." La clinique a déjà reçu 3-4 appels de gens intéressés, sur la quinzaine d'animaux recherchés. "Une quinzaine ce serait bien mais si on en a 30 ou 40 se serait encore mieux !"

Un sac de croquettes gratis !

Le groupe sanguin des animaux sera déterminé lors d'une consultation gratuite et une carte de donneur sera établie précise la clinique des Grands Crus. Un don du sang = un paquet de croquettes offert !