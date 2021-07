Chenôve : fini le goudron pour les élèves des écoles Bourdenières dont les cours vont être végétalisées

Sur le modèle des grandes villes françaises et notamment de Paris, la ville de Chenôve près de Dijon en Côte-d'Or, va "débitumer" les cours d'une maternelle et d'une primaire. Le goudron doit laisser la place à des espaces végétalisés parmi lesquels une mini-forêt. Début des travaux cet été.

Fini le goudron pour les 330 élèves des écoles maternelles et élémentaires Bourdenières de Chenôve ! La ville et l'association Pirouette Cacahuète vont lancer de gros travaux de terrassement dès cet été pour transformer des cours bitumées en des cours végétalisées.

Main dans la main avec les enseignants

Un projet mené main dans la main avec les enseignants tandis que les enfants ont travaillé cette année sur la biodiversité, sur l'eau ou encore sur l'importance d'avoir des arbres en ville. Au final le projet prévoit de remplacer 1 000 mètres carrés de bitume pour installer 2 600 mètres carrés de nature.

Les cours des écoles primaire et maternelle du groupe scolaire Bourdenières vont être végétalisées à Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

Les enfants pourront faire des cabanes

Cécile Artale, directrice de Pirouette Cacahuète explique concrètement ce qui va se passer. "On est parti des envies pédagogiques des enseignants pour créer différentes ambiances paysagères. Il va y avoir des potagers mais aussi une petite forêt. On va s'appuyer sur les arbres déjà présents pour remettre des arbustes, du lierre, des herbacées bref toutes ces plantes qu'on trouve en forêt. L'idée c'est que les enfants puissent faire des cabanes mais aussi qu'avec leurs enseignants ils puissent regarder les oiseaux ou les petites bêtes".

Que va t-on trouver d'ici quelques semaines dans ces deux écoles ? Réponse de Cécile Artale. Copier

Les cours "oasis" à Paris

Un projet inspiré des grandes villes et notamment des "cours oasis" de la ville de Paris où le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) accompagne "les établissements scolaires dans la définition de leurs projets de réaménagement des cours de récréation".

Cécile Artale, directrice de Pirouette Cacahuète © Radio France - Thomas Nougaillon

Lutter contre les îlots de chaleur

A Chenôve, le but de cette "revégétalisation" est de sensibiliser les enfants à l'environnement mais aussi de lutter contre les îlots de chaleur. Ce qui ne sera pas du luxe à en croire Benoît Lapeyrie, directeur de l'école élémentaire. _"Il y a deux ans on a été obligé de fermer l'école quelques jours pour cause de canicule, on a même du annuler la fête de l'école et des sorties scolaires" se souvient le directeur "parce que les températures devaient avoisiner les 42 ou 43 degrés". Sans être un spécialiste Benoît Lapeyrie estime que "si on nous propose ce projet c'est qu'il devrait améliorer nos conditions"_ lors des prochaines canicules.

Comment les enfants, les parents et les enseignants envisagent ce projet ? Réponse de notre reporter. Copier

Les enfants incités à planter des végétaux

Les travaux de terrassement débutent cet été, il va falloir faire intervenir de gros engins afin de décaisser le niveau de sol afin de pouvoir installer de nouveaux jeux. Puis en octobre et en novembre les membres de Pirouette Cacahuète se rendront de nouveau dans les 17 classes de l'école pour "amener enfants, parents et enseignants à planter les végétaux de leur nouvelle cour".

Pirouette Cacahuète en état de récidive

Ce n'est pas un coup d'essai pour Pirouette Cacahuète à qui l'on doit déjà une forêt comestible en 2019 dans le quartier Herriot de Chenôve. L'association débute par ailleurs une nouvelle collaboration avec les communes de Gevrey-Chambertin, où elle va concevoir un parc de 4 000 mètres carrés avec des aires de jeux et un terrain de pétanque et de Saulon-la-Chapelle où sa mission sera d'inciter les habitants à végétaliser les trottoirs devant chez eux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un projet à plus de 130 000 euros

Coût global de ce projet : 133 000 euros pour la ville de Chenôve accompagnée de divers partenaires financiers.

Retrouvez nos reportages ce mardi 6 juillet sur l'antenne de France Bleu Bourgogne entre 6H et 9H (98.3 ou 103.7)