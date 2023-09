Cher : Découverte exceptionnelle d'une météorite confirmée au Pôle des étoiles de Nançay

Peut-être du jamais vu dans le département du Cher, une habitante de la communauté de communes Sauldre et Sologne a découvert une météorite ! Elle a été authentifiée hier par Sylvain Bouley, planétologue à l'université de Paris-Saclay et membre du réseau FRIPON/Vigie-ciel (spécialisé dans la surveillance des objets entrants l'atmosphère). Le scientifique s'est déplacé spécialement hier (mardi 12/09) au pôle des étoiles de Nançay où la découvreuse de ce trésor interstellaire s'était rendue pour le faire analyser.

ⓘ Publicité

714g de roches

Cette berrichonne qui souhaite rester anonyme a découvert la pierre d'une manière très simple, elle lui est littéralement tombée dessus ou presque ! La roche a cassé sa table de jardin a précisé Sylvain Bouley, confirmant une information du Berry Républicain . Auparavant, durant sa chute à travers l'atmosphère ce gros météore aussi appelé "bolide" avait été aperçu dans plusieurs départements mais a donc achevé sa course interstellaire en Berry. La fin d'une très longue errance cosmique puisque l'âge de cette roche ferreuse est estimé à 4.5 milliards d'années ! Le fragment principal à avoir touché le sol pèse 714g. Il est très reconnaissable à sa croute noire de fusion (liée à l'entrée dans l'atmosphère) et son intérieur clair et proviendrait de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter

Évènement extrêmement rare

La découverte d'une météorite n'est pas courante, en France c'est seulement la troisième depuis le début du siècle ! Et en Berry, la seule découverte documentée remonte à 1879 dans l'Indre (météorite de La Bécasse) près d'Issoudun. Une pierre précieuse, donc, à tous points de vue, mais surtout scientifiquement précise Sylvain Bouley "Ce qu'on cherche à comprendre c'est l'évolution de notre système solaire et de mieux comprendre comment se sont formés les planètes du système solaire. Chaque météorite est une nouvelle brique pour apporter un petit peu de savoir." [...]"

Pour cela cette roche va donc être étudiée, la découvreuse a en effet accepté d'en confier un fragment au muséum d'histoire naturelle. "L'étude ne fait que commencer et on espère évidemment avoir de belles surprises". Quant aux astronomes amateurs du Berry, ils auront peut-être l'occasion un jour d'admirer le caillou de l'espace en exposition. Sa propriétaire a semble-t-il décider de le garder en sa possession tous les espoirs restent donc permis.