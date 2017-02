Cher : la longue marche du député communiste, Nicolas Sansu !

Le député maire communiste de Vierzon, Nicolas Sansu a trouvé une manière originale de faire campagne. L'élu va sillonner les 47 communes de sa circonscription, la deuxième du Cher, à pied et à vélo. Environ 500 km au compteur !

Nicolas Sansu lance son périple à Foëcy ce mercredi à 7H30. Une première boucle qui s'achèvera jeudi, après 55 km à pied, à Vignoux sur Barangeon. L'élu communiste veut ainsi aller au plus près des électeurs en prenant le temps de les rencontrer. Le député maire de Vierzon brigue un second mandat de député et a prévu six randonnées au total d'ici début avril pour passer dans l'ensemble des communes de sa circonscription. Il espère mettre en échec le Front National, principale menace pour lui dans cette 2eme circonscription du Cher.

Nicolas Sansu, député Maire de Vierzon, espère devancer le front national au soir du premier tour des législatives. "Cela dépendra aussi de la présidentielle", explique l'élu de gauche. © Radio France - Michel Benoit

Tout le challenge pour Nicolas Sansu sera d'être qualifié pour le 2eme tour de ces législatives. Il devra pour cela arriver parmi les deux premiers, devant ou derrière le candidat Front National , parti dont les élections régionales, en 2015, avait démontré l'ancrage dans le Cher. Le premier écueil à éviter pour Nicolas Sansu sera la candidate de la France Insoumise (Souad Kastani) qui pourrait lui ôter quelques voix précieuses. Le député Maire de Vierzon ne doute pas qu'un accord sera trouvé avec le parti de Jean-Luc Mélanchon d'ici les législatives. Nicolas Sansu espère évidemment faire mieux que le PS (Agnès Sinsoulie-Bigot)qui l'avait talonné en 2012. "Mais aujopurd'hui le contexte est moins porteur pour eux" estime l'élu communiste. pas trop inquiet, même si un rapport de la chambre régionale des comptes épingle sa gestion des agents municipaux à Vierzon, accusés de faire moins de 35 heures par semaine., malgré un contexte budgétaire difficile pour la ville. Nicolas Sansu assume : "Les agents municipaux travaillent ; les salaires dans la fonction publique sont faibles et nous ne remplaçons pas systématiquement les départs en retraite, mon premier adversaire reste la finance et l'exode fiscal qui coûte de 60 à 80 milliards par an à la France", clame haut et fort Nicoals Sansu. Le député communiste avait notamment été reçu par le premier ministre grec lors de la crise de l'euro.