Cher : le nauleauscope, une invention de deux pompiers du département pour améliorer leur sécurité

Ce petit disque a été mis au point par deux pompiers du Cher pour faciliter la mise en place de périmètres de sécurité lors des interventions. Selon le type d'opérations, il indique la règle à suivre. Et c'est loin d'être anodin car cela permet de garantir la sécurité des équipes. Il a fallu cinq ans de reflexion à ces deux pompiers qui étaient en poste à St-Amand-Montrond pour aboutir à un produit fini, dont la commercialisation vient de débuter, sans aucun but de profits.

ⓘ Publicité

Si un incendie touche un hangar contenant de l'engrais, le nauleauscope indique le périmètre d'exclusionqui est de 100 mètres. © Radio France - Michel Benoit

C'est le même principe qu'un disque de stationnement : vous sélectionnez le type d'intervention et le nauleauscope indique l'étendue du périmètre de sécurité à mettre en place : " On reprend seize types d'interventions, détaille l'adjudant Nicolas Nauleau, qui a donné son nom à ce disque. Des fuites chimiques, des fuites de gaz, un effondrement de silo par exemple. Des opérations qui arrivent assez rarement et dont on n'a pas forcément en tête toutes les modalités pour la mise en place des périmètres de sécurité. On a donc besoin d'un memento opérationnel et c'est le rôle de ce disque."

En arrivant sur place, les pompiers savent donc à quelle distance garer leurs engins. On réduit les risques d'accident en cas d'explosion par exemple.

Une précédente version du nauleauscope qui n'était pas satisfaisante © Radio France - Michel Benoit

Le nauleauscope a déjà servi cet été à certaines équipes des pompiers du Cher : " On a eu quelques coups de vent qui ont provoqué des ruptures de câbles électriques, argumente le commandant Arnaud Molle, l'autre concepteur du nauleauscope. Le périmètre de sécurité est de 50 mètres dans ce cas-là. C'est pas inné de connaître cela, mais c'est très important pour nos hommes d'avoir cette donnée parce que trop près, on peut se faire électrocuter alors qu'on n'est pas au contact de cette ligne."

Il fallait aussi que ce disque soit pratique et résistant : " On a cherché un compromis entre le nombre de données qu'on voulait traiter, le format pour que ça rentre dans une poche. également le design pour que ce soir facilement lisible, ajoute le commandant Molle. Il nous a donc fallu cinquante-quatre versions pour arriver à ce produit fini. C'est l'aboutissement de cinq ans de réflexion. On n'a pas choisi un matériel avec des piles car on n'aurait pas pu l'emmener partout avec nous en intervention, à cause du risque d'explosion."

1000 nauleauscopes ont déjà été fabriqués © Radio France - Michel Benoit

Les deux pompiers ont financé personnelement le dépôt de brevet mais ne veulent retirer aucun bénéfice personnel des ventes qui seront gérées par l'union départementale des sapeurs pompiers, présidée par le capitaine Pinon : " 1000 nauleauscopes ont déjà été fabriqués. On en a vendu déjà quelques uns à cinq euros l'unité. Certains départements ont déjà manifesté leur intérêt. Une partie des bénéfices sera reversée à la famille de Manon, cette jeune pompier volontaire qui a péri en intervention en juillet dernier, près de Culan. Ca nous a meurtris. Et le reste ira aux oeuvres des pupilles des pompiers pour aider d'autres familles."

Et c'est une entreprise de Saint-Doulchard (Styl' de Com) qui fabrique le nauleauscope ; du 100 % local donc.