Cher : trois frères... et trois meilleurs ouvriers de France !

C'est unique en France. Sébastien Leboeuf recevra son diplôme en mai prochain et pourra arborer le célèbre col tricolore, totu comme ses deux frères, après une réception au palais de l'Elysée. Sur 71 inscrits, ils ne sont que 6 à avoir été primés en boucherie. C'est dire le niveau de cet artisan qui fait les marchés du Cher...

Romain, Sébastien et Eric, le jour de la finale - Martin Leboeuf

Il faut que dire que Sébastien avait une certaine pression sur les épaules depuis quelques années déjà : " Mon frère Eric est passé en premier. Et puis ce fut Romain, en deuxième. Et mes parents m'ont envoyé un sms en me disant, pourquoi pas deux sans trois ? Que vouliez-vous que je fasse ? Et je me suis pris au jeu. Je me suis plongé totalement dans l'aventure. J'ai tout revu dans mon métier et j'ai multiplié les formations. " Plus le choix en effet pour Sébastien qui échouera une première fois... Il demande à sa famille l'autorisation d'y retourner, connaissant les sacrifices que cela représente. Sélectionné pour les finales début novembre, une chute d'escabeau a failli le priver de son rêve : " Il y a quatre mois, je me suis cassé le talon en dix-sept morceaux. J'ai été opéré. Ils m'ont mis une plaque et six vis. Je n'ai remarché que quinze jours avant la finale. J'ai mi s à profit ma convalescence pour potasser le métier. J'ai beaucoup lu et j'ai bien préparé mon plateau mon chef-d'oeuvre : sculptures sur os et sculptures sur graisse. Je suis allé au concours avec mes béquilles et j'ai tout mis sur le billot. C'est presque une revanche pour moi. "

Sébastien Leboeuf fait les marchés dans le département du Cher (avec son fils, Martin) © Radio France - Michel Benoit

Une résilience hors du commun pour ce boucher de 53 ans qui savoure aujourd'hui sa victoire. Sur le marché de Baugy, ses clients sont ravis : " Je suis doublement heureuse pour lui. Quand on connait les conditions dans lesquelles il a concouru. C'est extraordinaire. Et puis je pense à ses parents qui doivent être aux anges, avec trois enfants, meilleurs ouvriers de France."

L'ensemble des réalisations de Sébastien Leboeuf pour le concours de meilleur ouvrier de France - Martin Leboeuf

Et la pression, elle est maintenant pour Martin, le fils de Sébastien qui va reprendre le flambeau... Il n'a que 19 ans, mais sait ce qu'il lui reste à faire : " D'un certain côté, ça attire, mais ça fait aussi peur. Il faut toujours être dans la perfection, l'excellence au travail. J'aime bien les concours, et j'ai bien l'intention de me former pour y arriver. Mon père est évidemment de précieux conseil."

Sébastien a le projet d'une boutique sur Saint-Satur, mais le contexte n'est pas forcément favorable pour l'ouvrir tout de suite. © Radio France - Michel Benoit

Martin a du temps devant lui : il faut avoir au moins 24 ans pour se présenter au concours du meilleur ouvrier de France.