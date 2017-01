Cherche sosies d'Elvis Presley pour devenir le temps d'une journée guide au musée de Cambrai

Le très sérieux musée des Beaux Arts de Cambrai cherche 10 sosies du King pour une visite décalée le 25 janvier dans le cadre du festival Boogie Woogie de la ville qui rend hommage cette année à l'icône du rock.

Pour postuler à cette offre pour le moins insolite il faut candidater avant le 17 janvier et ne pas forcément être sosie officiel ou professionnel car la participation est bénévole. Tous les fans d'Elvis qui ont des vestes à paillettes, des santiags et du gel pour faire tenir la banane sont les bienvenus. Ils ne doivent pas forcément maitriser le célèbre déhanché du King et ils peuvent même chanter en play-back.

Chacun va choisir une chanson, et en fonction du titre il ira dans une pièce du musée, par exemple le sosie qui veut Love Me Tender se retrouvera dans la salle où trône une statue de Camille Claudel représentants 2 jeunes amants enlacés. L'idée est de trouver à chaque fois des liens entre les collections du musée et Elvis. Et le 25 janvier à 18h30 quand les groupes de visiteurs arriveront, ces guides bien particuliers interprèteront leur tube avant de déguster des produits américains.

Claire Dequiedt est chargée du service public au musée de Cambrai

Une visite décalée organisée dans le cadre du 8° festival Boogie Woogie organisée par le théâtre de la ville et qui rend hommage cette année à Elvis Presley du 27 au 29 janvier.

Pour candidater 03.27.82.27.90 ou musee.cambrai@gmail.com