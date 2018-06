L'engin vaut 200.000 euros et il sert à récolter les blés. Une moissonneuse-batteuse dernière génération est accessible au public tout ce week-end à Nîmes en face du palais de justice.

Une opération communication sur le métier d'agriculteur organisée pendant les journées méditerranéennes des saveurs.

Cela nous permet de créer des vocations chez les plus petits car ce dont on manque le plus dans l'agriculture c'est de chauffeurs d'engins comme la moissonneuse" Fred, chargé de communication à la chambre d'agriculture du Gard.