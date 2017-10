Chéu, dans l’Yonne, le village des sorcières

Mardi soir, c'est Halloween : la fête des monstres et des sorcières. Et dans l'Yonne, la commune de Chéu, près de Saint Florentin, en connait un rayon sur les sorcières. Pendant plusieurs siècles, les habitants ont lutté contre les forces du mal. Souvent avec cruauté.

Les archives du diocèse l'attestent : à Chéu, entre le VIe et le début du XIXe siècle (1829), les habitants du village étaient obsédés par le mal. Pour repousser le malin, ils accrochaient des crucifix à chaque intersection... ou des chouettes au-dessus des granges.

Mais quand ça ne suffisait pas, ils s'en prenaient physiquement à celles et ceux qu'ils tenaient pour des sorciers : "Chéu avait pour réputation d’être un petit village vivant sur lui-même, ne communiquant pas forcément avec les villages aux alentours, et la méconnaissance faisant que les chéutins se méfaits de l’étranger et de l’inconnu", explique le maire du village, Maurice Hariot.

Ils suffisaient que quelqu’un ne réagisse pas comme les autres gens du village et il y avait méfiance (Maurice Hariot, le maire)

Ils accusaient de sorcellerie sans nuance : "Ils suffisaient que quelqu’un ne réagisse pas comme les autres gens du village, en sortant tard le soir par exemple, il y avait méfiance et on accusait cette personne d’être possédée par le diable", ajoute le maire, qui précise que ces accusations ne tenaient pas compte de l'état mental de la personne, ni de son âge d'ailleurs. "Des enfants auraient même été accusés", dit-il gravement.

"Chéu avait pour réputation d'être un village replié sur lui-même" : Maurice Hariot, le maire Copier

Le « traitement » que les habitants infligeaient à leurs victimes était violent et sans issue : "On prenait la personne ensorcelée, on lui attachait les pieds et les mains et on le jetait dans l’Armançon. Si les gens coulaient, on estimait qu’ils avaient été rappelés par Dieu. S’ils flottaient, on estimait qu’ils étaient possédés, on les pendait et on les brûlait", poursuit Maurice Hariot, Mais dans tous les cas, l’issue était fatale.

Tout s'est terminée en 1829, lorsqu'un grand incendie a totalement détruit le village... qui fut alors considéré comme purifié.

Les archives du diocèse de France évoquent cette histoire (Maurice Hariot, le maire)

Aujourd’hui, l’élu de Chéu met un point d’honneur à transmettre cette histoire locale, aussi sombre soit-elle : "Les archives du diocèse de France évoquent cette histoire, mais à part ça, on n’a pas beaucoup de traces écrites. Ce sont surtout les grands-pères et les grands-mères qui ont raconté ces histoires à leurs petits-enfants".

Ignorance, superstition, peur... voilà donc ce qui a poussé les habitants de Chéu à tant de cruauté. Aujourd'hui, les villageois sont bien plus accueillants. Et ils regardent ce passé avec un mélange d'horreur et d'amusement. Horreur pour Monique, qui n'arrive pas à y croire : "J’étais libraire et j’ai vendu des livres sur ces histoires-là. Ce sont des histoires très anciennes et moi, je pense que ce sont des légendes", assure la retraitée.

Chéu ! C'est le village des sorcières ! (Mireille, une habitante)

Pour d’autres habitants de Chéu, comme Mireille, il vaut mieux en rire : "C’est très vieux mais oui, Chéu, c’est le village des sorcières… et des sorciers aussi, sûrement, il n’y a pas de raison ! Est-ce que c’est vrai ? Je ne sais pas, je n’étais pas née !", dit la sexagénaire en riant.

En tout cas comme Mireille, plusieurs habitants ont installé des girouettes en forme de sorcière sur leurs toits. D’autres ont décoré leur jardin. Une sculpture en métal d'une sorcière sur son balai, réalisée par l’artiste Michel Bonnet, trône même à l'entrée du village. Et la fête communale, qui a lieu tous les ans en septembre, a été baptisée "fête des sorcières".

A Chéu, les sorcières autrefois persécutées sont donc aujourd'hui célébrées.