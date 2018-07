Chevigny-Saint-Sauveur, France

Un accord a été trouvé, Pumba et Timon ne seront pas abattus. Sans que l'on sache précisément la teneur de cet accord obtenu après une réunion en mairie avec les différents acteurs du dossier, on peut affirmer que les deux marcassins sont sauvés. Dans ce dossier la préfecture a joué les médiateurs ce qui a permis de trouver une solution.

Le collectif, qui s'était crée pour sauver les animaux et qui a reçu le soutien de près de 3000 personnes via une pétition, appelle maintenant à la retenue : Il ne faut plus s’arrêter sur cette route entre Chevigny-Saint-Sauveur et Bessey-sur-Tille pour guetter les animaux, ni les nourrir . Les forces de l'ordre vont surveiller toute atteinte à ces directives.