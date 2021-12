Chèvres sauvages : Lorette se déchire autour de son cimetière

L'ambiance est tendue en ce moment à Lorette, au coeur de la vallée du Gier, dans la Loire. Surtout quand on se balade aux abords du cimetière, logé juste entre l'autoroute A47 et un flanc de colline très escarpé, où vivent des chèvres sauvages. Le maire de la ville veut les abattre, car elles auraient dégradé des sépultures. Une décision qui suscite beaucoup d'opposition. Une quinzaine de personnes ont tenté ce dimanche de mener une opération sauvetage.

Cette opération a révélé toutes les tensions qui étaient latentes depuis quelques jours à Lorette. Sur place ce dimanche, une quinzaine de riverains et de militants et sympathisants de la cause animale. Pendant deux heures ils ont râtissé le coteau au-dessus du cimetière, sans jamais réussir à mettre la main sur l'une des trois chèvres qui y paîtraient toujours. Neuf d'entre elles ont déjà été abattues au cours d'une battue. Après quoi plusieurs associations avaient déposé plainte.

Lorette : l'opération sauvetage de chèvres échoue, mais les animalistes promettent de revenir

De fortes tensions entre riverains et militants animalistes

"Monsieur le maire, il a tout à fait agi correctement, il a fait ce qu'il fallait faire!" Cette lorettoise se rend sur la tombe de son mari, et s'arrête échanger quelques mots avec les personnes présentes pour sauver les chèvres. La discussion monte en décibels en une fraction de seconde. "Vous croyez que c'est normal de tuer des animaux dans un cimetière?" lui répond-on. "Quand vous arrivez et que vous voyez la tombe de votre mari défoncée, mais vous dites quoi?" s'emporte la riveraine.

Chèvres sauvages dans le cimetière : Lorette sous haute tension

Un bouc noir a été aperçu furtivement lors de l'opération de dimanche. Il ne s'est jamais laissé capturer. © Radio France - Matthieu Le Meur

Dans la bataille juridique, la préfecture abat ses cartes

Le maire de Lorette Gérard Tardy a pris un arrêté autorisant la battue des chèvres sauvages jusqu'au 31 décembre 2021. A moins d'une semaine de l'expiration du texte, la préfecture de la Loire a déposé ce dimanche un recours auprès du tribunal administratif, pour demander l'annulation de l'arrêté.

La préfecture argue que la décision de Gérard Tardy est disproportionnée : l'édile aurait du rehausser les clôtures autour du cimetière, et n'avait de toutes façons pas le droit de recourir à une battue de manière arbitraire.

Sollicité, le maire de Lorette ne nous a pas accordé d'interview. Et nous résume sa position par SMS : "[...] en ce qui me concerne, l'affaire est close du fait que depuis huit jours il n'y a plus de profanation de tombes dans notre cimetière. La battue de dimanche dernier pour l'abattage des chèvres sauvages et non capturables a porté ses fruits.[...]"

Les défenseurs des chèvres sauvages du cimetière n'entendent pas décolérer après l'échéance du 31 décembre : une manifestation est d'ores et déjà prévue le mercredi 5 décembre, à 14 heures devant la mairie de Lorette.