Chevreuils ''ivres" : que faire si vous croisez des chevreuils au printemps ?

Heureusement, pour lui le cervidé ivre de Vernon, dans l'Eure a pu être appréhendé par un officier de louveterie et la gendarmerie et remis en liberté.

Au printemps, les chevreuils se gavent de plantes parfois très sucrées comme les bourgeons de bouleau ou la bourdaine. Et leur système digestif se charge du reste ! Ils sont en effet des ruminants et la consommation de ces ingrédients riches en sucre entraine une fermentation qui peut provoquer des effets similaires à l'alcool.

Les chevreuils peuvent alors avoir des comportements "incohérents", s'assimilant à de l'ivresse : ils perdent l'équilibre, ne fuient plus au contact de l'homme et s'aventurent loin de leurs lieux de vie habituel, provoquant parfois des visites sur des parkings de CHU.

Ceci étant, Luc Tison chef de service départemental pour l'Eure de l'office français de la biodiversité, relativise l'importance de ce phénomène. Les chevreuils peuvent bien s'enivrer de bourgeons au printemps mais il reste très rare qu'ils s'aventurent en terre inconnue, la plupart restent tranquillement sur leur lieu de vie. A l'Office, ils recensent sur le territoire Eurois seulement un à deux cas.

On a eu le cas il y a quelques années d'un chevreuil qui avait complètement défoncé une cabine téléphonique

Mais au printemps, d'autres phénomènes bien plus importants provoquent des rencontres hommes-chevreuils, surtout vers le mois de mai, mois de mise-bas pour la chevrette (femelle du chevreuil).

Tout d'abord, peu de temps avant de mettre au monde leurs faons, les chevrettes chassent les faons de l'année précédente devenus un peu encombrants. Ces chevreuils d'un an étaient jusqu'alors restés dans les pattes de leur mère et se retrouvent seuls du jour au lendemain. Ils peuvent alors être désorientés et s'approcher d'habitations qui se trouvent souvent de plus en plus proches de leurs lieux de vie. Ils y trouvent du calme et de la nourriture. Mais parfois pris au pièges de jardins, ils peuvent paniquer voire se blesser en tentant de fuir, le plus grand risque étant la collision avec un véhicule.

ils sont livrés à eux-mêmes du jour au lendemain et peuvent se retrouver à errer dans les jardins.

Il ne faut alors pas hésiter à contacter l'Office Français de la biodiversité sur son département, la gendarmerie, les officiers de louveterie ou même les fédérations de chasseurs qui ont des membres habilités à capturer pour remettre en liberté les cervidés.

Si le chevreuil est souffrant ou agonisant, par exemple après un accident avec un véhicule sur une route, ils peuvent également intervenir pour euthanasier.

Un faon, photographié dans la campagne mayennaise. © Radio France - Éric Médard

Un autre cas de figure peut survenir au mois de mai, plutôt en forêt, Luc Tison :

"Pour maximiser les chances de survie, la chevrette va mettre bas et les laisser tranquille la journée et ne viendra les voir discrètement que pour les allaiter. Donc dans les premières semaines de vie, les faons ne bougent pas"

Cela permet notamment d'éviter que les prédateurs sentent la présence des faons.

Sauf que certains promeneurs s'aventurent hors des chemins de forêt et tombent sur des faons qui viennent de naitre.

Ils pensent parfois que ces faons sont abandonnées, il arrive qu'ils les touchent, surtout les enfants... Et là il s'agit de tordre le cou a une idée reçue.

"Quand bien même vous auriez touché le chevreuil, quand bien même vous seriez allés jusqu'à le ramener chez vous, vous pouvez le ramener sur le terrain. La mère va le récupérer dès qu'elle va l'entendre. Elle ne l'abandonnera jamais"

Alors non, Luc Tison insiste : toucher un faon ne le condamne pas. Mais il est catégorique, si vous décidez de le ramener chez vous et de l'élever au biberon : le chevreuil est condamné.

S'ils grandissent au contact de l'homme, les dégâts sont irréversibles. Même si vous le relâchez dans la nature après quelques mois chez vous : il cherchera le contact humain et une fois arrivé à maturité, il prendra l'homme comme un rival et deviendra extrêmement agressif. La seule issue est souvent l'euthanasie pour ces animaux inadaptés à la vie sauvage et à la vie en captivité.

Cependant, cela ne veut pas dire qu'on peut caresser un faon si on en croise un dans la nature car s'ils sont immobiles c'est que ça leur permet de ne pas être détectés par les prédateurs... Et votre odeur risquerait de les rendre plus vulnérables. Alors la meilleure attitude à avoir si vous croisez un faon : même si c'est mignon, passez votre chemin.