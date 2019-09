Chez Paulette, on danse jusqu'au bout de la nuit depuis 1969

Pagney-derrière-Barine, France

Ce week-end du 21 septembre, de nombreux sites ouvrent leurs portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Une autre institution se prépare aussi à un week-end d'exception : le pub Chez Paulette, qui fête sur deux jours son anniversaire.

Au programme, un concert-hommage aux stars qui y ont chanté, une exposition sur le Heavy Metal et bien d'autres concerts et événements. Ces deux jours de fête célèbrent en même temps un autre anniversaire, celui du festival Woodstock, l’événement-référence de la musique des 60's.

A Pagney-derrière-Barine, le bar Chez Paulette attire depuis cinquante ans des chanteurs mythiques et des amateurs de musique de tous horizons. Sa scène a rassemblé des pointures : Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Dick Rivers et bien d'autres.

La star du jour, ce sera Paulette

Paulette sera présente dans son pub fétiche pour ce week-end anniversaire, même si aujourd'hui, ce n'est plus une jeune fille, sourit son fils Luc, le dernier des quatre enfants de Paulette : "Elle a eu 96 ans, c'est une grand-mère maintenant, elle se fatigue plus vite c'est normal. A son âge, on aimerait avoir une forme comme elle l'a !".

Mais elle fera, comme toujours, la tournée des connaissances : "On va faire en sorte qu'elle rencontre d'anciens clients, qu'elle fasse la bise comme elle aime tellement faire à tous ses clients, elle dit "non, non, tu me fais la bise, tu ne m'appelles pas Madame, c'est Paulette !"".