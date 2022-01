Chiennes bloquées dans une grotte du Doubs : les spéléologues arrêtent leurs recherches

C'est certainement la fin des derniers espoirs. Il n'y a effectivement quasiment plus aucune chance de retrouver Nikita et Naya vivantes. Il s'agit de ces deux chiennes de chasse disparues et prisonnières de la grotte des Fées, entre les communes de Désandans et du Vernoy (Doubs), depuis le dimanche 16 janvier. Deux semaines de recherches n'auront donc pas suffi. L'équipe de spéléologues d'Héricourt a décidé de lever le camp ce samedi 29 janvier, et ce, en accord avec le propriétaire des deux chiennes. Tout ce qui pouvait être fait a été fait mais malheureusement, sans succès.

"C'est une décision dure à prendre"

Au grand regret de Philippe BOULIGNAT, le président du groupe spéléologique Marcel Loubens d'Héricourt, mobilisé sur cette opération de sauvetage "On a élargi les galeries qui étaient devant nous pour laisser la possibilité aux animaux de sortir. Bien sûr, on pourrait rester encore des semaines et des semaines, mais c'est un chantier bien plus compliqué, et il nous faudrait plus de monde. C'est une décision difficile, on comprend la déception du propriétaire, mais on est arrivé au bout ce ce que l'on pouvait faire avec nos moyens" constate le responsable des spéléologues.

Pendant deux semaines, les spéléologues d'Héricourt auront tenté d'élargir les galeries pour laisser la place aux chiennes de ressortir, sans succès. © Radio France - Hervé Blanchard

Jamais vues, jamais entendues

Pour les spéléologues d'Héricourt, épaulés par des collègues de Mandeure, ne pas avoir retrouvé les deux chiennes laisse aussi un goût amer "On a toujours eu un doute sur leur présence dans cette partie de la grotte. Les radiéstésistes, les pendules nous confirmaient qu'elles étaient peut-être là, vivantes, mais on ne les a jamais entendues, ni vues, et maintenant, les chances se sont amenuisées, les radiéstésistes font le même constat, donc voilà, fin de semaine, voire milieu de semaine, l'espoir s'amenuise, les chances sont quasiment nulles, on est déçus, c'est clair" conclut Philippe Boulignat. Les spéléologues d'Héricourt prévoient quand même de revenir occasionnellement pour continuer encore les recherches, en espérant que les deux chiennes, d'ici là, ressortent de la grotte, si par miracle, elles aient réussi à survivre aussi longtemps.