Chiens, chats, furets domestiques : ils sont près de deux millions en Ile-de-France, un record

Il y a près de deux millions de chiens, chats et furets domestiques en Ile-de-France. Notre région est celle où ces animaux domestiques sont les plus nombreux, indique le baromètre 2019 de l'I-CAD publié cette semaine. L'I-CAD gère le Fichier national d'identification des carnivores domestiques.

C'est en Ile-de-France que les chiens, chats et furets domestiques sont les plus nombreux avec 1,821 millions d'animaux recensés, révèle cette semaine l'I-CAD qui vient de publier son baromètre annuel. La société I-CAD gère le Fichier national d’identification des animaux carnivores domestiques. C'est la plus grosse base de données, tant française qu’européenne, dédiée à ces animaux.

Les chats plus nombreux que les chiens en Ile-de-France © Maxppp - Patrick Lefevre

Plus de 15 millions de chiens, chats et furets domestiques en France

Plus de 15 millions de chiens, chats et furets domestiques, identifiés grâce à leur puce ou à leur tatouage, ont été recensés en France en 2019. Plus de 9 millions de chiens, plus de 6 millions de chats et 49.454 furets partagent la vie d'une personne. Si la population des chats est en croissance constante, celle des chiens diminue depuis 3 ans. selon le Fichier national I-CAD.

Plus de deux millions de chiens, chats, furets en Ile-de-France © Maxppp - Christian Watier

Paco pour les chiens, Plume pour les chats

Vous avez appelé votre chien Paco et votre chat Plume, vous êtes tendance. Ces deux prénoms sont les plus utilisés en 2019. Pour les furets, le prénom indémodable c'est Fufu. Mais si on analyse l'ensemble des chiens et chats en France, les prénoms de Maya, et Minette restent les plus portés.

Minette, l'un des prénoms les plus donnés aux chats © Maxppp - Gérard Houin

Les chats plus nombreux que les chiens en Ile-de-France

Dans notre région, ce sont les chats qui arrivent en tête (1 059 423 chats). C'est en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes que l’on recense le plus de chiens (1 102 278 chiens).

En Ile-de-France, c'est à Paris qu'il y a le plus de chats (223.308) et en Seine-et-Marne qu'il y a le plus de chiens (169.137) et de furets (1.533).

En France si la population des chats est en croissance constante, celle des chiens diminue depuis 3 ans.

Le nombre de chiens enbaisse en France © Maxppp - Pressnetmaxppp

Les chats sont de plus en plus identifiés

Quand on aime son chat, on n'a pas envie de le perdre. De plus en plus de chats sont identifiés et portent une puce. L’enregistrement des chiens dans le Fichier national d’Identification n’a augmenté que de +0,19 % en 5 ans, celui des chats est en hausse de +36,5 % sur la même période.

En Ile-de-France 25.550 chats sont identifiés à Paris. C'est le département où il y en a le plus. C'est en Seine-et-Marne que les chiens (11.129) et les furets (59) sont les plus tatoués ou qui portent une puce électronique.

La puce est le moyen d'identification le plus courant. Alors que le tatouage est de moins en moins utilisé, il y a quand même plus de chats que de chiens tatoués.

Les Français aiment les chats et les chiens © Maxppp - Zhang Tianlin

Les chats de plus en plus aimés

Pour l'I-CAD, la hausse de l'implantation d'une puce ou du tatouage montre que les Français prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'identification de son animal domestique.

Elle montre aussi que les chats prennent une place de plus en plus importante au sein des foyers français. Le chat comme le chien semble être considéré désormais comme un membre à part entière de la famille.