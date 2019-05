Chiens et chats se perdent de plus en plus

De plus en plus d’animaux domestiques s’égarent de leurs foyers. 15% de chats et de chiens supplémentaires se sont perdus en 2018 par rapport à l’année précédente selon un rapport paru le 20 mai.

En 2018, un chien a été perdu toutes les 20 minutes et un chat toutes les 10, voilà ce que révèle un rapport de l’I-CAD, société qui gère le fichier national d'identification des carnivores domestiques. Pas moins de 78.957 animaux domestiques ont échappé à la vigilance de leurs maîtres, soit une hausse de 15% par rapport à l’année 2017. Parmi eux, 51.871 chats, 26.953 chiens et 104 furets. L’Île de France est la région où les animaux s’éloignent le plus de leurs foyers avec 14 222 déclarations de perte.

Au niveau départemental, la Gironde est en tête pour ce qui est des pertes de chats et seconde pour les chiens, devancée par les Bouches du Rhône.

45.000 entrants à la fourrière

C'est le labrador qui arrive en tête des canidés fugueurs suivi par le Jack Russel et le berger allemand, tandis que c’est le chat européen qui se perd le plus chez les félins. Plus de 45.000 entrent à la fourrière . "L'identification est alors un enjeu car, elle seule, permet à la fourrière de contacter rapidement le propriétaire", rappelle l'I-CAD. Deux moyens existent afin d’identifier des animaux égarés, le tatouage ou la puce qui peuvent tout deux être réalisés par un vétérinaire ou tatoueur agréé. Il est d’ailleurs possible pour les maîtres d’actualiser leurs coordonnées sur le site de l'institution. Si l'animal n'est pas récupéré dans les huit jours qui suivent, il est alors placé dans le circuit d'adoption.

Pic de pertes pendant l'été

Comme pour les abandons, récurrents pendant la période estivale, Juillet et Août sont les mois où les animaux domestiques se perdent le plus. 18.500 déclarations pour ces deux seuls mois.

Finalement, seuls 40% des animaux ont été retrouvés par leurs propriétaires, avec presque autant de chats, 17.116, que de chiens, 14.527. "Faute de déclaration par son propriétaire, l'animal est alors toujours considéré comme perdu dans le fichier national" précise l’I-CAD.

► Le rapport en intégralité :