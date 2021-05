Chiffre du jour : le curé de Sault a besoin de 20.000 euros pour acheter un orgue pour son église

Vingt mille euros, c'est la somme qu'il faut au curé de Sault pour acheter un orgue. Le père Antoine N'Guyen (qui est arrivé à Sault il y a moins d'un an) veut animer les cérémonies, organiser des concerts, créer des événements, faire vivre la paroisse. Il lance donc un appel aux dons, pour recueillir ces 20.000 euros. Il a déjà collecté 1.000 euros.

Il a repéré l'orgue qu'il pourrait acquérir. Il s'agit de celui de l'église d'Entrechaux. L'instrument est en parfait état. Il n'appartient pas à la paroisse, mais au facteur d'orgues Alain Sals. L'artisan est décédé en 2018. Aujourd'hui, ses héritiers veulent se séparer de l'orgue et consacrer l'argent de la vente à rénovation la maison familiale.

Démontage et remontage gratuits

Démonter et transporter un orgue, ce n'est pas chose facile... Mais le père N'Guyen a tout prévu. Il s'est rapproché de Jacques Sals (le fils d'Alain Sals) et de Jean-Pierre Lecaudey, organiste et professeur au conservatoire d'Avignon. Les deux hommes proposent de démonter, réinstaller et accorder l'instrument gratuitement. Une aubaine. Il n'y a plus qu'à trouver l'argent pour l'achat.

Si vous voulez participer à la collecte, c'est simple : il vous suffit d'envoyer votre chèque directement au père Antoine N'Guyen - rue de l'ancienne poste - 84390 Sault. Il faut le libeller au nom de l'association cultuelle du pays de Sault. Petite précision importante : les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%.