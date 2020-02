Chiffre du jour : un Vauclusien fête ses 100 ans à la Maison des Aînés de l'Isle-sur-la-Sorgue

A l'Isle sur la Sorgue, c'est un anniversaire un peu particulier qui est célébré ce lundi 24 février, celui de Gilbert Bonnet. Né le 21 février 1920 à Saint Saturnin d’Apt, ce vauclusien a désormais 100 ans. Un anniversaire lui est organisé par le Centre Communal d'Action sociale de la Ville pour célébrer ce cap à la Maison des Aînés. Un anniversaire pas comme les autres. Contrairement à de nombreux centenaires Gilbert vit toujours chez lui. Et c’est là aussi l’exploit de son passage à la 100eme année, il refuse de vivre en maison de retraite et profite de sa retraite dans sa maison à l’Isle sur la Sorgue.

Gilbert est accompagné au quotidien par des auxiliaires de vie du Centre Communal d’Action sociale de la Ville pour les tâches ménagères, les courses, la préparation des repas. D'ailleurs parmi les bénéficiaires du Centre Communal, Gilbert est la personne la plus âgée dont ils s’occupent. Un exemple de vie pour tous, celui de vivre jusqu’à 100 ans, sereinement et physiquement chez soi. Un exemple aussi pour sa famille. Père de trois enfants, Gilbert a également quatre petits-enfants et a aussi quatre arrières petits-enfants. D’après sa fille Annie, c’est sa façon de vivre qui l’a maintenu en forme toutes ces années : "C'est un homme passionné de chasse. Même s’il a rangé son fusil il y a trois ans, il continue chaque année de renouveler son permis de chasse. Il a continué de conduire jusqu'à ses 98 ans. Il continue de se balader à pied à l'Isle-sur-la-Sorgue." Un centenaire qui aime les plaisirs simples de la vie comme lire la presse régionale dès 7 heures, avec quelques croissants au beurre. Son autre passion : la politique, explique sa fille Annie : "Il n'a jamais raté un vote et compte bien d'ailleurs se rendre aux urnes pour les élections municipales, même à 100 ans". Il aime parler politique, actualité et des derniers potins du quartier avec ses auxiliaires ou sa famille. Après un siècle d’existence, il continue finalement de faire ce qu'il aime : cuisiner le gibier pour sa famille, ouvrir une bouteille de Châteauneuf-du-Pape reçu à son 100eme anniversaire.