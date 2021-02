Chinon : comment devenir figurant en avril pour le film "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 ?"

La production du film "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3" recherche des figurants et figurantes dans le secteur de Chinon et ses environs pour la suite des aventures du couple Verneuil. Le début du tournage est prévu au mois d'avril.

Christian Clavier et Chantal Lauby

Le réalisateur Philippe de Chauveron l'avait annoncé en juin 2020, le tournage de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3"va débuter entre mi-avril et fin mai 2021 à Chinon et ses environs. Le tournage sera plus long que celui du précédent film, qui avait duré quatre jours.

Pour ce nouveau tournage autour du couple Verneuil incarné par Christian Clavier et Chantal Lauby, la production recherche de jolies femmes 18/30 ans, ayant une expérience de serveuse, des hommes 20/60 ans ayant une expérience professionnelle au théâtre, une femme 30/60 ans, afin d’incarner la femme d’un boucher. L'équipe de tournage recherche aussi un petit rôle, un homme 35/65 ans, français, sachant parler allemand ou un Allemand, afin d’incarner le majordome d’un château.

Après quelques mois de post-production, le film devrait sortir le 13 octobre 2021. Une date que vont certainement cocher beaucoup de Chinonais, ils avaient été nombreux à aller voir le deuxième opus au cinéma, début 2019.