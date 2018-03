Si dans les soirées entre amis, on vous dit que vous ressemblez à Christian Clavier ou à Chantal Lauby, cette info va vous intéresser. La suite du film "Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu?" va être tournée à Chinon et Saumur en mai. Pour le tournage, la production cherche 8 doublures pour un ou deux jours de tournage.

Postulez ici : https://t.co/lsjsvOW6Oupic.twitter.com/WBIxpumwjD — Figurants.com (@Figurants_com) March 23, 2018

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est sorti en 2014. Le film réalisé par Philippe de Chauvron a fait 12,3 millions d'entrées. C'est le plus grand succès au box-office français de l'année 2014, et surtout le sixième plus gros succès français dans l'histoire de son box-office.

La sortie en salle de la suite de "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu?" est prévue en janvier 2019 (le 30) !