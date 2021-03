Chloé, 10 ans, écrit au Président Macron pour avoir le droit d'embrasser sa grand-mère, qui vit en Ehpad

Chloé, 10 ans, a écrit, voici une semaine, une lettre au président de la République. L'enfant, qui vit avec ses parents à la Tour du Pin, est très attachée à sa mamie Nicole, 72 ans, qui souffre de la maladie d'Alzheimer et vit en unité spécialisée dans un Ehpad, à Saint Geoirs en Valdaine.

Serrer sa mamie dans ses bras

Seulement voila, les moins de 15 ans sont interdits en maison de retraite à cause du Covid, et voici des mois que la petite fille n'a pas pu embrasser sa grand-mère adorée. Alors, elle s'est adressé à Emmanuel Macron. "Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de voir nos grands-parents.Ma mamie me manque tellement, elle s'est toujours occupée de moi, jusqu'à ce qu'elle perde la mémoire. Aujourd’hui, elle ne me reconnait plus, mais ce n'est pas grave, je voudrais la serrer dans mes bras quand même !" explique Chloé, de sa petite voix volontaire.

Mamie Nicole manque terriblement à Chloé -

Pourquoi, on ne peut plus voir nos grands-parents, c'est injuste. Chloé, 10 ans

"Chloé a décidé seule d'entreprendre cette démarche" explique Laurence, sa maman. "Un soir, elle nous a demandé de l'emmener à Paris voir le Président. On lui a dit que ce n'était pas possible. Alors toute seule, elle a écrit cette lettre et l'a postée en allant à l'école. Elle attend une réponse. Et c'est important qu'elle en ait une, qu'on lui donne des explications."

Chloé se dit prête à écrire encore d'autres lettres, s'il le faut : "Je porte le masque toute la journée à l'école, je peux le faire avec ma mamie. En plus, elle a eu le Covid. Et moi, je ne suis pas malade. Ma mamie a Alzheimer et elle peut en mourir. Je voudrais la revoir avant." supplie Chloé

Visite exceptionnelle

Emmanuel Macron n'a toujours pas répondu. Mais Chloé va, malgré tout, pouvoir voir sa grand-mère. Touché par la lettre de Chloé, le directeur de l'Ehpad a décidé de lui permettre de la visiter, à titre exceptionnel. Elle va venir, ce samedi après-midi, avec sa maman, embrasser Mamie Nicole. Quand elle a appris la bonne nouvelle, la petite fille a dansé de joie et préparé des dessins pour sa grand-mère.