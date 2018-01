Chloé est née à 3h27 du matin ce 1er janvier, à la clinique La Sagesse. Ses parents, Marie et Alexis, ont passé toute la nuit du réveillon à la clinique, puisqu'il a fallu plus de 17 heures pour que le bébé arrive.

Rennes, France

Dès dimanche matin, Alexis et Marie ont su qu'ils devraient renoncer au réveillon prévu le soir même entre amis. "J'ai perdu les eaux le 31 décembre vers 7 heures du matin, et on est arrivés à la clinique vers 10 heures, raconte la maman. _Ensuite, il a fallu attendre 3 heures 27 du matin le 1er janvier pour que je sois délivrée !_". Chloé, 3,430 kilogrammes, a fini par pointer le bout de son nez.

Déjà lors de la naissance de leur première fille Lina, il y a deux ans et demi, l'accouchement avait été extrêmement long, "plus d'une cinquantaine d'heures, pour finir par une césarienne". Alors cette fois, le papa avait tout prévu pour passer le temps :

J'avais ramené des sudoku, des mots fléchés... Et surtout, on a eu les amis, tous debout pour le Nouvel An, qui ont envoyé pleins de messages pour faire des pronostics sur le moment de la naissance : 2017 ou 2018 ? Ils suivaient un peu le déroulé de l'accouchement avec nous, ça a fait passer le temps, c'était top !

"A minuit, on n'était plus très loin de la fin de l'accouchement, explique Marie. On s'est embrassés et on s'est souhaité la bonne année. Surtout, on espérait l'arrivée imminente de Chloé !".

Et si le couple a manqué la soirée festive, ils ont été en lien permanent avec leurs proches. "Lorsqu'on a vu tout le monde qui nous demandait l'heure prévue pour l'accouchement, 31 décembre ou 1er janvier, on a lancé les paris, raconte Marie. C'est une de mes amies qui a parié non seulement sur la bonne heure, mais aussi sur le bon prénom. Du coup elle a gagné un repas gastronomique à la maison !". D'autres ont bien tenté de demander à la petite Chloé de se dépêcher, car ils avaient parié sur une naissance le 31 décembre, mais sans succès.

"On pensait que Chloé serait le premier bébé de la clinique, mais pas le premier de Rennes, raconte Sarah, la sage femme qui a accueilli Marie. C'est pas mal !".

Un réveillon mémorable

Pour Marie et Alexis, "c'est un beau cadeau pour la nouvelle année".

"On a un gros cercle d'amis donc d'ordinaire on fête le Nouvel An comme il se doit, on profite bien jusque très tard... Là c'est un nouvel an à part !"

Chloé est assurée de ne voir personne oublier son anniversaire. Ses parents pensent déjà aux futurs réveillons : "Le fait qu'elle fête son anniversaire le 1er janvier, c'est une chance, estime Marie. _A la maison le Nouvel An est toujours festif, et les anniversaires aussi. Les deux combinés, ça fera de belles soirées !_"